Oposición masiva para ser bombero en Castelló: arranca la primera fase

Hoy han dado comienzo en la Universitat Jaume I las pruebas teóricas del proceso selectivo para cubrir las tres nuevas plazas de bombero municipal del Ayuntamiento de Castellón. Esta primera fase, que marca el inicio del proceso de selección, cuenta con la participación de 815 aspirantes.

Valoración del concejal

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha indicado que “esta convocatoria forma parte del esfuerzo del Ayuntamiento por reforzar un área esencial para la seguridad de la ciudad y garantizar la estabilidad y profesionalidad del cuerpo de Bomberos”.

Ortolá ha señalado que “el inicio de estas pruebas es un paso fundamental para consolidar y fortalecer nuestro cuerpo de Bomberos. Por primera vez en 15 años se convocan tres plazas fijas, lo que demuestra el compromiso de este gobierno municipal con la estabilidad y la mejora de este servicio esencial. La incorporación de nuevos profesionales cualificados nos permitirá garantizar la seguridad de todos los vecinos de Castellón y mejorar nuestra capacidad de respuesta ante cualquier tipo de emergencia”.

Posibilidades de reforzar la plantilla en el futuro

El concejal ha añadido además que “aunque en esta ocasión se convocan tres plazas, existe la posibilidad de ampliar la plantilla hasta 15 nuevas incorporaciones en el futuro, en función de las necesidades del servicio. Nuestro objetivo es contar con un cuerpo de Bomberos completo y bien dotado de recursos, para que siempre dispongamos de profesionales preparados y medios adecuados que nos permitan actuar con rapidez y eficacia ante cualquier situación de emergencia”.