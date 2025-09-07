774º aniversario en la calle para el pueblo de Castelló

Castelló salió a la calle ayer para soplar las velas de su 774º aniversario. Y lo hizo por la mañana, por la tarde y por la noche. Y es que como avanzó la alcaldesa, Begoña Caraasco, en el acto de entrega de distinciones en el Palacio Municipal, «hi havia una vegada un castell vell que va somniar ser ciutat, per pare va tindre un Fadrí, per mare una concatedral. 774 anys després, manté intacta la il.lusió, que el destí guía en romeria, amb la llum de l’antigor». «De pares a fills, de fills a nets, generació rere generació, ni un poble gran, ni una ciutat xicoteta, el somni es diu Castelló. Canten els nostres poetes, Miquel, Manel i Bernat que el millor temps no está per vindre, que ja el día és arribat. Per això hui és un día de festa, de privilegi pel nostre trasllat, per recordar a tots els que van ser, són i seran. És temps de reivindicar el nostre lloc en la història, lleial amb les nostres arrels, lleial amb la seua memòria».

Historia, mito, tradición y el sentir de tot un poble se dieron ayer la mano en las celebraciones, en una plaza Mayor que se convirtió en escenario de la gran fiesta con la que la ciudad brindaba. La música de la BandaMunicipal, ya con la Medalla de Oro en sus corazones, se unió a la de la dolçaina i el tabal para que la Escola de Dansa Castelló mostrara el patrimonio inmaterial de la ciudad que es el Bolero, con la concatedral y el Fadrí como telón de fondo, y los aplausos de las autoridades, los premiados y la ciudadanía allí presente. Protocolos aparte, la plaza fue, una vez más, la plaza del poble de Castelló.

La alcaldesa, con el Hijo Adoptivo, y los premiados, han disfrutado del concierto de la Banda Municipal y el folclore. / Victoria Pitarch

Una mascletà histórica

Un remate pirotécnico desde el Palacio Municipal fue una avance de la mascletà terrestre que resonó del Sensal a Gumbau, el Raval Universitari y el Grau, de manos de la valenciana Pirotecnia Fuegos Artificiales del Mediterráneo, ganadora del Concurso de Mascletaes de las fiestas de la Magdalena 2025.

Y, como en la semana grande de Castelló, larga fue la ovación, en una plaza Cardona Vives que sintió el temblor de la pólvora, con las reinas de las fiestas de Castelló, Paula Torres y Carla Ibáñez, junto a sus damas, las autoridades y los premiados, en primera fila.

Una vuelta al medievo

Ya con la caída de la noche, la plaza Mayor fue retrocediendo en el tiempo, y las manillas del reloj regresaron a 1251, con la mitología entremezclada con la historia y la tradición.

Un espectáculo de recreación histórica, con la participación del món fester, desde las gaiatas a la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, los Moros d’Alqueria, la Colla del Rei Barbut, la Escola de Dansa Castelló y l’Aljama recorrieron un tiempo pasado que arrancó con el Tombatossals, el gegant de la muntanya que «va ajudar a construitr aquesta ciutat, pedra a pedra», en medio del escenario, para «contar una historia con el legado como hilo», con la reina infantil como cómplice.

Musulmanes, cristianos, con Na Violant al frente, judíos, gaiatas de mano como luz para la fundación pasaron por la plaza para recordar que «Castellón es tierra de historia, de fiesta y de corazón, de culturas que se abrazan y de una gran tradición».