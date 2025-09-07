Canvis en l'elecció del cartell de la Magdalena 2026 de Castelló: les novetats
La Junta de Festes de Castelló acorda recuperar l'anterior sistema amb professionals i experts
La Junta de Festes de Castelló recuperarà l'anterior sistema d'elecció del cartell de les festes de la Magdalena.
El president de Junta de Festes, Raúl Collazos, ha anunciat en un comunicat que actualment s'està treballant en la redacció de les bases que establiran les característiques i condicions perquè es presenten les propostes de la cartelleria que il·lustrarà i identificarà les festes fundacionals de la ciutat en format físic, per a poder ser exposada i valorada in situ pel jurat.
Collazos ha explicat que “des de Junta de Festes hem escoltat les propostes que ens han fet arribar els castellonencs els qui ens van manifestar el seu interès en es recuperés l'anterior sistema pel qual s'exposaven les propostes de cartell de les festes de la Magdalena i així poder valorar els treballs, per a triar al professional que s'encarregui de la imatge de les festes”.
D'aquesta manera, les bases que es presentaran pròximament contemplen tots els detalls del sistema de presentació de candidatures i d'elecció, sent la principal determinació “triar l'obra que millor represente les nostres senyes d'identitat”, afirma Collazos.
Es deixa així enrrere el sistema de 'crida a projecte', tant per al dissenyt del cartell com per al de la polsera magdalenera.
Com ha de ser el cartell
Les obres, hauran de ser inèdites i ser presentades per estudis professionals, també per ciutadans particulars, en format físic per a poder ser exposades i valorades pel jurat expert. L'obra guanyadora, rebrà la mateixa dotació econòmica que en les edicions anteriors del concurs.
En el que concerneix les bases i condicions dels treballs hauran d'incloure elements representatius i relacionats amb les Festes de la Magdalena, tenint en compte una clara finalitat divulgadora de la ciutat i les festes fundacionals.
Les propostes hauran de presentar-se sota un lema, que figurarà al peu del cartell i que també identificarà tot el material lliurat en el moment de la inscripció.
Un únic premi de 5.000 euros
El cartell haurà de tenir una superfície de 56x80cm, en format vertical, i s'instal·larà obligatòriament en un suport de cartó-ploma de 61 x 85 cm. S'inclourà obligatòriament la imatge o al·legoria d'una gaiata i l'escut de la ciutat de Castelló de la Plana.
Es concedirà un únic premi dotat amb 5.000 euros. El termini previst de presentació serà fins al 31 d'octubre.
