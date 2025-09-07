Els Premis Ciutat de Castelló aterren avui al Teatre Principal en la gal·la de la cultura
L'alcaldessa posa l'accent que que “aquesta és una nova oportunitat per a posar en valor i donar la visibilitat que mereix al talent castellonenc"
Cita amb la cultura i el talent 'made in Castelló' avui, en el marc del 8 de setembre, dia que es commemoren els 774 anys de la signatura del Privilegi de Trasllat, per part del rei Jaume I, i que va permetre la fundació oficial de la ciutat de Castelló de la Plana, i que avui viu el seu dia gran en el seu homenatge.
Tot està ja preparat perquè el Teatre Principal de Castelló aculla una nova edició dels Premis Ciutat de Castelló, els guardons més importants i de major prestigi a nivell cultural que s'entreguen en la capital de la Plana. Una convocatòria organitzada des de la Regidoria de Cultura i que reconeix la labor de persones i col·lectius lligats a les arts, la investigació o la solidaritat.
La ciutat guardonarà, en l'apartat de Teatre, a Pedro Montalbán Kroebel per l'obra 'Els desastres de la guerra'; en el de Narrativa, a Francisco Urbano Pérez Benedicto per 'L'habitació de la porta blava'; el d'Excel·lència Musical Guitarrista Manuel Babiloni és per a Jaume Cabré i Fabré; el de Literatura Infantil Il·lustrada Tombatossals per a Irene Verdú i Gloria Celma per “Pepica Gra”; i el Ciutat de Castelló per la Pau Vicent Martínez Guzmán al Projecte de Xarxes Sanitàries Solidàries de Medicus Mundi Mediterrània.
Els premis d'Humanitats, Ciències Experimentals i Tecnología i el Vicent Pau Serra i Fortuño d'Investigación Etnològica han estat declarats deserts.
Els actes del 774 aniversari d'aquest dilluns
- 12.00 h. Toc manual de campanes a càrrec del Gremi de Campaners de Castelló, al Fadrí, el Campanar de la Vila.
- 19.00 h. Homenatge al Rei en Jaume a l'estàtua de l'avniguda del Rei de Cavallers Tempers.
- 19.30 h. Presentació de Na Violant d'Hongria 2026, Victoria Arcos Vicente, a l'Hotel Intelier Rosa
- 20.00 h. Gal·la dels premis Ciutat de Castelló, al Teatre Principal
L'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, ha recordat que “aquesta és una nova oportunitat per a posar en valor i donar la visibilitat que mereix el talent castellonc, tots aquells projectes i iniciatives que tenen el treball, l'esforç i afecte de gent de la nostra ciutat darrere. I també és un bon moment per a premiar als qui aconsegueixen, des de diferents àmbits, una societat més solidària, amb major qualitat de vida i benestar, apostant per un futur millor”.
Carrasco ha recordat les diferents categories que es premiaran en aquesta edició de 2025 “com són el teatre, la narrativa, excel·lència musical, literatura infantil il·lustrada i el Premi Ciutat de Castelló Per la Pau”.
Premi Nacional de Ceràmica
Enguany, la gal·la inclou al Premi Nacional de Ceràmica, que vam entregar a l'artista Carlos Martínez en la passada edició de la fira Cevisama”.
“Aquesta és una manera de prestigiar, encara més si cap, el que és un dels premis més prestigiosos de la seua classe i que té a un veritable símbol de Castelló, com és la nostra ceràmica, com a principal protagonista. Amb aquesta inclusió es posa en valor l'important que és la ceràmica per a la cultura castellonenca i reafirmem el suport de l'Ajuntament de Castelló a la nostra indústria més coneguda internacionalment, que és també motor de la nostra economia, clau per a la generació d'ocupació i benestar a la nostra ciutat”.
Cita de la cultura
L'alcaldessa ha insistit que “la de demà és la gran cita de la Cultura amb majúscules de la ciutat de Castelló. I és també, en certa manera, una benvinguda, un retorn a l'activitat de la ciutat, en l'arrancada d'un nou curs en el qual hem posat tota la nostra il·lusió. Per això, un Teatre Principal ple serà també sinònim de l'aposta d'un Castelló per la cultura del màxim nivell i per la gent i col·lectius que la fan possible perquè arribe a tota la ciutadania”.
“No faltarà la participació en aquesta gala, que arrancarà a les 20.00 hores, de grups de dansa i música com la castellonenca *Dayan Soul o la participació de l Jove Ballet de Castelló o la nostra fantàstica Banda Municipal que aquest cap de setmana ha arreplegat la Medalla d'Or de la ciutat l'any que es compleix el centenari de la seua fundació”, ha recordat Carrasco.
La gala comptarà com a conductors amb els valencians Alexis Martínez i Jorge García, coneguts en les xarxes socials com “Jajajers” i tindrà com a mantenidora a l'escriptora segorbina i Premi Azorín, Rosario Raro.
Suscríbete para seguir leyendo
- Castelló abre en septiembre el mayor bazar chino de la provincia: esta es su ubicación
- Intensa tormenta de madrugada en Castellón... y vuelve el caos a la avenida Valencia
- Aquí tienes la otra medida municipal para facilitar el pago de la tasa de la basura de 2025 en Castelló
- Ya hay fecha exacta de apertura del 'megastore' de Druni en Castelló, que cerrará una de sus tiendas
- El obispado alquila el convento de San José de Castelló. Este es su nuevo uso
- Una familia de jabalíes sorprende en la Avenida del Mar de Castelló entrando a una rotonda
- Lemon, la galería que revolucionó el centro de Castelló
- Una fuente transitable, más árboles y mejor iluminación. La zona de Castelló que recibirá estas mejoras