Las multas a las que te enfrentas por insultar o gritar a la Policía Local de Castelló

Excederte en el comportamiento con la Policía Local de Castelló puede costar caro a los ciudadanos de la capital de la Plana porque está penado con sanciones económicas y no son pocas las que los agentes han interpuesto en la capital de la Plana.

Por este motivo, y con el fin de concienciar a la población de la necesidad de comportarse con civismo, el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, puso en la labor de la Policía Local y subrayó la importancia del «respeto a la autoridad». «Estamos ante comportamientos que no podemos permitir. La Policía Local trabaja día a día con profesionalidad y compromiso para garantizar la seguridad y la convivencia de todos los ciudadanos. Sin embargo, los agentes se enfrentan a conductas que van desde la negativa a identificarse hasta los insultos o la desobediencia directa, y esto supone un riesgo tanto para ellos como para todos los ciudadanos», manifestó el edil.

Asimismo, el concejal insistió en que el respeto a la autoridad es esencial para la seguridad y el bienestar de toda la ciudadanía. «Cumplir la ley y comportarse de manera cívica no es opcional. Cada persona que decide saltarse las normas pone en riesgo la convivencia y la seguridad de todos», prosiguió. Ortolá añadió que los agentes locales actúan siempre «con profesionalidad y que su autoridad debe ser respetada». «Nuestra policía no está para acosar a nadie, sino para proteger a los ciudadanos, colaborar con ellos, cumplir sus indicaciones y comportarse con respeto es una muestra de civismo y responsabilidad», concluyó el edil.

¿Cuáles son los motivos?

Así, el número de multados han sido 44 personas por conductas de desacato a la autoridad policial desde el mes de enero y, según ha tenido acceso este periódico, entre los motivos destacan la negativa a identificarse (32), huir corriendo (1), gritos y molestias (2), desobediencia en el tráfico (2), insultos (4) y desobediencia en general (3).

La cantidad económica a la que se enfrenta el infractor va desde los 150 (las calificadas como leves) a los 601 euros (las graves) --con posibilidad de reducción del 50% por pronto pago--, según informaron fuentes municipales al periódico Mediterráneo.