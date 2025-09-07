Pistoletazo de salida al nuevo ciclo festero 2026 de Castelló. Aquí tienes todas las fechas clave

Castelló encara un nuevo periodo festivo tras la elección de las reinas de las fiestas y sus respectivas cortes de honor de 2026, el pasado 24 de julio. Con anterioridad, solo unos días antes, el 19 de julio, tuvo lugar la elección de la nueva Junta de Festes y sus miembros, con Raúl Collazos al frente como presidente, han trabajado durante este tiempo codo con codo con otros entes festivos como la Gestora de Gaiatas, para preparar el calendario festivo que comienza la semana que viene. Además, el Patronat Municipal de Festes ya tiene también nuevo gerente, en la persona del abogado y fesero, Enrique Carceller.

Reinas de las fiestas de 2026, damas de la ciudad, alcaldesa, concejala de Fiestas y la nueva Junta de Festes. / KMY ROS

El món de la festa despedirá el martes el ciclo festivo 2025 en un acto que ya es tradicional en el Teatre del Raval y al que asistirán todos los máximos representantes de este año encabezados por las reinas de las fiestas de Castelló 2025, Paula Torres y Carla Ibáñez, según informó el presidente de la Junta de Festes, Raúl Collazos.

El día 10 se septiembre (miércoles) está previsto el acto de bienvenida a las protagonistas de 2026 en la Diputación Provincial en un evento organizado por la Federació Gestora de Gaiates y donde asistirán también las reinas de las fiestas 2026, Clara Sanz y Ana Colón.

El calendario festivo seguirá el día 11 con los ensayos de las niñas y jóvenes para las Imposiciones de Bandas que se celebrarán los días 12 (infantil) y 13 de este mes en el Teatro Principal y donde las presentadoras serán Alejandra Sáez, en el acto infantil, y Selene Tarín, en la Imposición de Bandas de las adultas. Ambas fueron reinas de las fiestas de Castelló en 2022.

Por otra parte, el próximo acto festivo de importancia será el comienzo de las presentaciones de las comisiones de sector, a partir del sábado día 20 de este mes.