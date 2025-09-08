Los alumnos de un centro de Castellón comienzan el curso gracias a los bomberos

El curso escolar 2025/26 ha comenzado este lunes 8 de septiembre con un incidente inesperado en el Colegio Lope de Castellón. El centro amaneció con las cerraduras de su puerta principal bloqueada con silicona, lo que impidió la entrada de alumnos, docentes y familias desde primera hora de la mañana. La escoleta debía abrir a las 7.30 horas y el instituto a las 8.15, pero la situación mantuvo a toda la comunidad educativa esperando en la calle.

La intervención de los bomberos ha sido clave para poder iniciar la jornada. Tras su llegada, alrededor de las 8.30 horas, lograron forzar las cerraduras y permitir el acceso al interior del edificio. De esta forma, los estudiantes pudieron finalmente comenzar con normalidad el primer día de clase, aunque con un retraso de más de una hora en algunos casos.

Imagen con los alumnos, docentes y familiares esperando en las calles la apertura del centro. / Mediterráneo

El centro, que nunca había sufrido un acto vandálico de estas características, se encuentra en contacto con su compañía de seguros para reparar los desperfectos ocasionados en las puertas. La dirección ha mostrado su malestar por lo ocurrido y ha asegurado que ya trabajan en medidas preventivas para evitar que una situación así vuelva a repetirse en el futuro.

Pese al sobresalto, la actividad escolar en el Colegio Lope se ha reanudado con normalidad y el ambiente se ha centrado en la bienvenida al nuevo curso.