Castelló estrena los colegios Mestre Canós y Elcano con una inversión de 10 millones a la espera del IES Crémor

Dos centros nuevos en la capital para casi 400 niños y niñas de Infantil y Primaria. Castelló ha estrenado este lunes, en la primera jornada oficial de la vuelta al cole, el Mestre Canós Sanmartín, en la avenida del Mar, y el Juan Sebastián Elcano en el Grau, dos colegios que han supuesto una inversión de 4,5 y 5,1 millones de euros a cargo del pla Edificant de la Conselleria de Educación, que suponen un "hito", tal y como ha dicho la alcaldesa, Begoña Carrasco, en la visita realizada esta mañana al primero de ellos junto con el conseller de Educación, José Antonio Rovira; el secretario autonómico, Daniel McEvoy; entre otras autoridades municipales y de la Conselleria; junto con la directora, Alicia Querol; y la presidenta del Ampa, Ester Redondo.

La alcaldesa ha recordado que “este nuevo CEIP Mestre Canós abre con aulas más espaciosas y polivalentes, en un tipo de colegio más moderno, con un estilo muy europeo. Las obras han sido realizadas por la empresa Gimecons”.

Y ha explicado que “en la capital afrontamos esta vuelta al cole con dos nuevos colegios: este nuevo CEIP Mestre Canós con 184 alumnos y con el también renovado CEIP Elcano en el Grau, donde la Generalitat ha invertido más de 5,1 millones de euros, que acogerá también a unos 200 alumnos y alumnas. Un centro de cuyas obras se ha encargado la UTE Becsa- Indertec".

Dos proyectos que nacen en la pasada legislatura y que, despues de tres y dos años, respectivamente, "ganan vida" con la entrada de su alumnado, como dijo Carrasco al inicio de la visita.

La alcaldesa, con el conseller y demás autoridades, en el nuevo Mestre Canós. / Toni Losas

Adaptados a las necesidades

“Estamos hablando de colegios que priorizan la eficiencia energética, la funcionalidad y la cerámica, que es la piel de Castellón, como material con especial protagonismo, en una muestra más del apoyo del Ayuntamiento de Castellón a nuestra principal industria en las obras que se realizan en la ciudad. Unas obras que siempre han sido adaptadas a las necesidades que nos han ido trasladando las direcciones, profesorado y AMPAs de los centros”, ha referido la alcaldesa.

Carrasco ha hecho hincapié en que “Castellón arranca el nuevo curso con los deberes hechos y cumpliendo con las familias y comunidad educativa. Porque estamos comprometidos con la mejora de las instalaciones educativas en nuestra ciudad y con el bienestar del alumnado y personal docente. Todo para ofrecer una educación de calidad en las mejores condiciones posibles”.

Así, la alcaldesa ha recordado las cifras que hablan de que “hoy más de 23.500 alumnos vuelven a las aulas en la ciudad: 4.677 en Infantil, 10.613 en Primaria y 8.279 en Secundaria. Además, están los que vuelven a las universidades y a la FP”.

Colaboración entre instituciones

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, se ha dirigido a la primera edila y le ha recordado que “el inicio de esta obra ya la firmaste tú como alcaldesa. Y hoy es un día importante para la ciudad, porque abrimos el curso escolar aquí, donde se han invertido más de 5 millones, en un centro que estaba ya anticuado y donde tenemos casi 200 alumnos”.

Rovira ha apuntado algunas de las claves del curso “como la aplicación completa de la Ley de libertad educativa, reforzando la educación pública y garantizando a las familias que piedan estudiar en la lengua que ellos han elegido en casi el 100% de los casos". "Este año vamos a contar con 1.500 maestros y profesores más en toda la Comunitat Valenciana, haciendo también una apuesta clara por las Escuelas de Idiomas, pero fundamentalmente por la formación profesional. Y además, como innovación, este año se va a dotar de un refuerzo de matemáticas y de competencia lectora para los jóvenes”.

José Antonio Rovira atiende a los medios de comunicación. / Toni Losas

Tras las críticas por no abrir el curso en la zona dana de la oposición y los sindicatos educativos, donde había previstas protestas del profesorado y de las ampas afectadas por los retrasos en el inicio de curso en municipios como Massanassa, Alfafar y Algemesí, la alcaldesa ha mostrado su "agradecimiento" al conseller “por comenzar el curso en la ciudad de Castellón, atendiendo nuestra petición”. Y ha afirmado que “estos nuevos colegios son una nueva demostración de los frutos de la colaboración entre instituciones, al servicio de la ciudadanía en un ámbito tan sensible como es la educación. Porque la educación es nuestra prioridad tanto para el equipo de gobierno como la para Generalitat”.

El conseller, por su parte, ha explicado que "el inicio de curso es rotatorio en las tres provincias; ya lo hicimos en Valencia, en Alicante y ahora tocaba Castelló".

Más mantenimiento por 2 millones de euros

La alcaldesa de Castellón también ha apuntado que “este año hemos destinado una partida anual de casi 2 millones a obras de mejora y mantenimiento en todos los centros escolares de la ciudad”.

En cuanto al tipo de actuaciones realizadas en la puesta a punto de los colegios de cara al inicio del nuevo curso, Carrasco ha recordado que “se han realizado mejoras y la sustitución de carpintería exterior, sustitución de calderas y de suelos de caucho en los patios de Infantil en varios centros”.

Visita al Mestre Canós.º / Toni Losas

Nuevos oasis climáticos

La primera edila no ha querido dejar de mencionar tampoco alguna de las acciones que se van a llevar en el futuro en los centros educativos de la ciudad. En concreto se ha referido “al proyecto ‘Castellón, Naturaleza en Red’, que va a permitir la inversión de 3,5 millones de fondos europeos Feder, “con los que vamos a continuar apostando por la renaturalización de los espacios públicos y que destinará 1,8 millones de euros en la construcción de oasis climáticos en cerca de 20 colegios de nuestra ciudad”.

“Aquí se va a incluir la instalación de cubiertas y pérgolas vegetales, jardines mediterráneos, para mejorar el aislamiento térmico y generar más zonas de sombra, para mejorar el bienestar de los alumnos y alumnas y del resto de la comunidad educativa”, ha subrayado.

Apuesta por la salud mental

La alcaldesa también se ha referido a la apuesta del equipo de gobierno municipal “por atender a un aspecto fundamental para nuestros niños y niñas, para nuestros jóvenes, como es la salud mental. Porque sin salud mental no hay salud”.

Así, la primera edila ha recordado que “desde la concejalía de Juventud y el Colegio de Psicología de la Comunitat Valenciana se está trabajando en este sentido desde hace tiempo y se ha firmado un convenio para proteger la salud mental de los jóvenes, a través de diferentes acciones como el Proyecto “Jóvenes y Salud Psicológica” dirigido al alumnado de 3º y 4º de la ESO y 1º de Bachillerato, para educar en cuestiones como el ciberacoso y sepan navegar y hacer uso de Internet y las redes sociales de una manera segura. Estos talleres también llegan a la ESO impartidos por profesionales de la salud psicológica”.