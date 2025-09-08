Las cinco prioridades de la alcaldesa Carrasco para el nuevo curso político en Castelló

Castelló inicia el nuevo curso político con la vista puesta, por parte de su alcaldesa, Begoña Carrasco, en cinco pilares fundamentales sobre los que la primera edila asentará su gestión, y la del equipo de gobierno local, y que van a seguir siendo el empleo, la bajada de impuestos, la vivienda, la limpieza y la seguridad.

Participantes en el Plan de Empleo Propio del Ayuntamiento de Castelló 2025. / Mediterráneo

Así, en el periodo que comienza ahora tras el verano, la primera edila destacó que los castellonense verán «el inicio de la reforma integral del Mercado Central que se convertirá en un punto de atracción turística compaginando venta y gastronomía; también el comienzo de las obras para la finalización de la ronda Oeste; seguiremos fomentando la creación de empleo y el emprendedurismo que hace de nuestra ciudad una capital de oportunidades y continuaremos bajando impuestos, con una nueva reducción del IBI del 2% en el año 2026».

Operarios limpiando la vía pública. / GABRIEL UTIEL BLANCO

«Tendremos un contrato de 26 millones de euros al año para tener una ciudad más limpia» Begoña Carrasco — Alcaldesa de Castelló

La vivienda será otro de los pilares de la gestión de Carrasco «con más actuaciones que nunca destinadas tanto a los jóvenes, como a las personas vulnerables con la adquisición de pisos sociales». En este sentido, el equipo de gobierno apuesta por la construcción de pisos de viviendas de protección pública con precios asequibles destinada principalmente a la juventud. Recordó, asimismo, que la capital de la Plana ha cedido a la Generalitat valenciana suelo para que construya 121 VPP en Censal, las primeras en más de 8 años.

El IBI bajará otro 2% en 2026, según la alcaldesa Carrasco. / Mediterráneo

Suelo para VPP

«Y también vamos a poner a disposición de las empresas suelo para construir más de 3.600 viviendas en cinco puntos de expansión de la ciudad, de las cuales hasta el 40% serán de VPP», continuó Carrasco, tras recordar los 1,5 millones para adquirir vivienda social de los que dispone el consistorio y el Plan de Barrios con 17 millones de euros para rehabilitar cerca de 600 viviendas en cinco zonas de la ciudad de Castelló.

Dos agentes de la Policía Local de Castelló con el sistema de control de velocidad de los patinetes eléctricos. / Mediterráneo

Proyectos ‘on’ 1. En breve se iniciará la instalación del mercado provisional y la reforma del Mercado Central. 2. En las próximas semanas concluirán las obras de la zona de bajas emisiones cuyas calles no cerrarán al tráfico y recuperan plazas de parking. 3. Avances en las obras de culminación de la ronda Oeste de Castelló.

La zona de bajas emisiones concluirá en diciembre --fecha tope que ha puesto Europa-- cuyas obras «han transformado Castellón, haciendo de la ciudad un espacio más accesible, más verde, más bonito y recuperando zonas de aparcamiento, sin restringir el acceso al centro».

Las políticas de vivienda son otra de las prioridades de Carrasco para el nuevo curso político. / Toni Losas

En cuanto a la limpieza, al igual que la seguridad, «no vamos a renunciar a una mayor apuesta por ambas y este gobierno municipal vamos a seguir poniendo el foco en el Castellón de todos, devolviendo a los castellonenses el orgullo de ser y sentirse de Castellón». «Tendremos un contrato de 26 millones de euros de coste anual (cuatro más que en el actual contrato) para tener una ciudad más limpia», afirmó Carrasco.

Edificio Borrull, Correos y el nuevo Hospital General Carrasco hizo también referencia a tres edificios y sus correspondientes obras que, si bien exceden de la competencia municipal, si que existe un compromiso de la Generalitat para culminarlos o llevarlos a cabo por parte de la Generalitat valenciana. El edificio de Borrull prevé abrir sus puertas próximamente y una vez concluyan todos los trámites necesarios para su inauguración. El recinto acogerá los servicios sociales, tanto municipales como autonómicos, para facilitar las gestiones a la ciudadanía. La reforma del edificio de Correos ya ha salido a licitación y la Conselleria de Innovación se ha comprometido a su reforma «para que deje de ser un inmueble cerrado en pleno centro de Castellón y su apertura contribuirá a la revitalización de esta zona». Finalmente, la alcaldesa hizo referencia al nuevo Hospital General, que es prioridad para el gobierno autonómico y local. El proyecto ya está en redacción y supondrá una inversión de 530 millones y más de 700 camas con habitaciones individuales.

Finalmente, la alcaldesa puso el foco en la creación de empleo «como política social». «La cifra de desempleo está hoy por debajo de las 12.000 personas y es la cifra más baja desde del 2008, con una tasa que por fin vuelve a bajar del 10% y es algo histórico», dijo.