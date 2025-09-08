La colaboración entre Policía Local y ciudadanos permite evitar una okupación ilegal en Castelló

La colaboración entre la Policía Local de Castelló y la ciudadanía ha permitido impedir la okupación ilegal de un bajo situado en los alrededores de la Ronda Mijares. La rápida intervención de los agentes, junto con la alerta temprana de los vecinos, ha permitido frenar esta acción ilegal y garantizar la seguridad en la zona, evitando así perjuicios para el propietario y el vecindario.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha subrayado que “este tipo de actuaciones reflejan el compromiso del equipo de gobierno con la protección de los derechos de los vecinos y la defensa de la legalidad.

Trabajamos cada día para aumentar la seguridad de nuestros vecinos y actuaremos siempre con firmeza y dentro de la legalidad para evitar la ocupación ilegal en Castellón”, ha afirmado, insistiendo en que se mantendrá una política de tolerancia cero ante este tipo de hechos.

Ortolá ha señalado además que “las leyes nacionales actuales abandonan al propietario y premian al okupa. Nosotros trabajamos con todos los mecanismos legales que tenemos a nuestro alcance a nivel municipal para paliar el problema. Pero urge una reforma normativa a nivel nacional que refuerce la protección de quienes sufren estas situaciones y que permita una respuesta más ágil y eficaz”.

Colaboración ciudadana

El concejal de Seguridad ha destacado “la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra las ocupaciones ilegales, subrayando que la implicación de los vecinos resulta esencial para que la Policía Local pueda actuar con rapidez y eficacia. Gracias a estas actuaciones inmediatas, se logra frenar el intento de ocupación antes de que llegue a consolidarse, evitando así conflictos posteriores y problemas de convivencia en las comunidades afectadas”.

Ortolá ha recordado que “debido a la actual normativa, una vez consumada la ocupación las posibilidades de intervención se ven gravemente limitadas, lo que dificulta la defensa de los legítimos propietarios”.

Por ello, ha animado “a los ciudadanos a dar aviso de forma inmediata ante cualquier situación sospechosa” insistiendo en que “la rapidez en la denuncia es determinante para proteger a los vecinos y garantizar la seguridad”.

Finalmente, Ortolá ha advertido de que “la proliferación de ocupaciones ilegales conlleva un aumento de la inseguridad en los barrios, genera preocupación en las comunidades de vecinos y perjudica la convivencia. Donde hay okupaciones, empeora la calidad de vida de los residentes. No podemos permitir que esto ocurra en Castelló y estamos poniendo todos los medios que tenemos a nuestro alcance a nivel municipal para impedirlo”.