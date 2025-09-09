Un barco encallado en la playa del Pinar del Grau de Castelló sorprende a bañistas y vecinos

Un barco de recreo de unos seis metros de eslora y dos metros y medio de manga permanece encallado desde el pasado sábado frente a la playa del Pinar del Grau de Castelló. La embarcación quedó atrapada a tan solo diez metros de la orilla sobre las 13:40 horas del 6 de septiembre, según informaron fuentes cercanas al operativo. En aquel momento se dio aviso a Salvamento Marítimo, la Policía Portuaria y la Guardia Civil para coordinar la actuación.

Lo que comenzó como un incidente puntual se ha convertido en una estampa llamativa para los bañistas y vecinos de la zona, que desde entonces observan cómo el barco sigue inmóvil en el mismo lugar. A pesar de la intervención inicial de las autoridades, la embarcación continúa varada y se desconoce de momento cuándo será retirada. Este martes, 9 de septiembre, la presencia del barco sigue generando comentarios y curiosidad entre quienes se acercan a la playa.

Galería de fotos: Imágenes del barco varado en la playa del Pinar del Grau de Castelló / Kmy Ros