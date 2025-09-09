Un barco encallado en la playa del Pinar del Grau de Castelló sorprende a bañistas y vecinos
Un barco de recreo de unos seis metros de eslora y dos metros y medio de manga permanece encallado desde el pasado sábado frente a la playa del Pinar del Grau de Castelló. La embarcación quedó atrapada a tan solo diez metros de la orilla sobre las 13:40 horas del 6 de septiembre, según informaron fuentes cercanas al operativo. En aquel momento se dio aviso a Salvamento Marítimo, la Policía Portuaria y la Guardia Civil para coordinar la actuación.
Lo que comenzó como un incidente puntual se ha convertido en una estampa llamativa para los bañistas y vecinos de la zona, que desde entonces observan cómo el barco sigue inmóvil en el mismo lugar. A pesar de la intervención inicial de las autoridades, la embarcación continúa varada y se desconoce de momento cuándo será retirada. Este martes, 9 de septiembre, la presencia del barco sigue generando comentarios y curiosidad entre quienes se acercan a la playa.
Recuerda que si quieres ponerte en contacto con ‘Mediterráneo’ para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter; pudiendo escribir también al correo electrónico rfabian@epmediterraneo.com, o si es más cómodo vía whatsapp, en el número de teléfono 680558577.
- Castelló abre en septiembre el mayor bazar chino de la provincia: esta es su ubicación
- Intensa tormenta de madrugada en Castellón... y vuelve el caos a la avenida Valencia
- Aquí tienes la otra medida municipal para facilitar el pago de la tasa de la basura de 2025 en Castelló
- Ya hay fecha exacta de apertura del 'megastore' de Druni en Castelló, que cerrará una de sus tiendas
- El obispado alquila el convento de San José de Castelló. Este es su nuevo uso
- Una familia de jabalíes sorprende en la Avenida del Mar de Castelló entrando a una rotonda
- Druni abre su nuevo ‘megastore’ de última generación en Castelló: así es
- Lemon, la galería que revolucionó el centro de Castelló