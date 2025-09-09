Castelló rescata el premio Capla para una nueva generación de escolares

Tres décadas después de su desaparición, Castelló trae de vuelta un galardón que fue emblemático para toda una generación de escolares nacidos entre los años 60 y los años 80. El premio Capla, el certamen de dibujo que convertían, por un día, a los niños y las niñas castellonenses en artistas, regresa ahora con una edición más inclusiva creativa y alineada con los valores actuales.

Este galardón, nacido en 1974, pero que dejó de celebrarse por diversas circunstancias durante los años 90, vivirá su remozada edición el próximo viernes, 17 de octubre. Han sido el Ayuntamiento de Castelló, la Fundación Caixa Castelló y CaixaBank los que han impulsado esta convocatoria que tendrá por lema Mi ciudad y, en ella, cada joven participante dibujará su rincón preferido de la plaza Mayor.

Para ello, utilizarán lápices de colores. Además, la organización entregará a cada niño un kit con mochila, lápices de colores, una gorra y una lámina DINA4 el mismo día del evento. La jornada comenzará a las 9.15 horas con la acreditación, seguida de la realización del dibujo entre las 10.00 horas y las 11.30 horas, y concluirá con la entrega de obras a las 11.45 horas.

Una manera de recuperar la memoria colectiva de la ciudad y hacerla realidad para una nueva generación de escolares. En total, según ha explicado Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, "está previsto que participen 500 niños y niñas de colegio de Castelló, así como un centenar de distintas entidades sociales locales".

Sucine

El jurado estará compuesto por representantes del Ayuntamiento de Castelló, CaixaBank y la Fundació Caixa Castelló, entre otros y las obras serán evaluadas según criterios de creatividad, originalidad, relación con el tema, uso del color y expresión personal.

Además, tal y como ha señalado Olga García, los participantes "se dividirá a los escolares en tres grupos, formados por niños de 1º y 2º de Primaria, 3º y 4º de Primaria, y 5º y 6º de Primaria. Por su parte, los pequeños de las entidades estarán divididos en edades de 6 y 7 años, de 8 a 10 años y de 11 a 14".

Así, se otorgarán seis premios a los escolares, uno por cada curso de Primaria, así tres premios en la categoría de discapacidad. Y habrá dos premios especiales para las clases de los niños o niñas de los dibujos ganadores que consistirá en una estancia de un día en la Colonia Seidia, de la Fundació Caixa Castelló, donde podrán conocer la escola de natura.

Las inscripciones se pueden hacer desde este martes y hasta el 3 de octubre de 2025, a través de la web de la Fundación Caixa Castelló. Además, las obras ganadoras se expondrán a partir de diciembre en la oficina All In One Castelló de CaixaBank.

Más de 55.000 participantes

Leopoldo Monfort, gerente de la Fundació Caixa Castelló, ha recordado que "en una edición de los años 90, llegaron a participar 57.086 alumnos, de los cuales 2.507 pasaron a la final. Se hubo de fletar 48 autobuses para que vinieran todos a Castelló". Una muestra de la relevancia que este premio de dibujo llegó a tener hace tres décadas en la capital de la Plana.

También ha destacado que “el Premio Capla es una oportunidad para que los niños y niñas de Castellón se expresen, se conecten con su ciudad y compartan su visión del entorno que los rodea. Recuperarlo es un acto de memoria a nuestra extinta y querida Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón, pero también de futuro”.

Por su parte, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha resaltado que “este concurso no solo incentiva la creatividad, sino que fortalece el orgullo de pertenencia y el amor por Castelló. Precisamente, pensando en la participación activa de los colegios, en nuestros niños y niñas. Queremos ver a través de sus ojos como ven su ciudad, qué lugares llaman más su atención".

Además, ha añadido que “el Premio Capla es mucho más que un concurso de dibujo, es una herramienta educativa y emocional que conecta generaciones".