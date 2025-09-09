Conoce los premios del nuevo concurso de escaparates de Castelló
Esta iniciativa, que lleva por nombre 'Volvemos a Castellón', busca incentivas la creatividad de los comercios minoristas de la ciudad
La concejalía de Comercio y Consumo ha presentado el nuevo concurso de escaparates Volvemos a Castellón. Se trata de una iniciativa destinada a incentivar la creatividad de los comercios minoristas de la ciudad y a reforzar la conexión entre los establecimientos y la ciudadanía tras el periodo estival.
Tiene el objetivo de dinamizar el comercio local y atraer la atención de vecinos y visitantes.
“El regreso a la ciudad después de las vacaciones es un momento perfecto para reencontrarnos con nuestros comercios de proximidad, que son parte esencial de la vida de Castellón. Con este concurso queremos apoyar a los comerciantes, reconocer su esfuerzo y, al mismo tiempo, ofrecer a los vecinos una ciudad más atractiva y dinámica”, ha señalado el concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal.
En esta línea, el edil ha destacado que se trata de “una iniciativa construida de la mano de los propios comerciantes, que pone en valor la creatividad y la cercanía del pequeño comercio. La fecha del concurso ha sido fijada por los propios comerciantes, quienes consideraban que era la más adecuada para su desarrollo".
"Nuestro objetivo es que Castellón siga siendo una ciudad viva, con un comercio fuerte y con una ciudadanía implicada en su desarrollo”, ha resaltado.
Bases del concurso
Podrán participar todos los comercios minoristas de Castellón que se inscriban entre el 11 y el 21 de septiembre de 2025 a través del formulario oficial. Tras completar la inscripción, los establecimientos deberán enviar una fotografía de su escaparate al correo afic@castello.es y dafne@agenciarespira.com antes del 21 de septiembre.
Las imágenes serán publicadas en la cuenta oficial de Instagram de Comercio Castellón, donde obtendrán visibilidad, y posteriormente evaluadas por el público general mediante votación online entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre de 2025.
Esta edición premiará tanto a los comercios como a los compradores, ya que el primer comercio clasificado recibirá 300 euros y el segundo 180 euros, mientras que los vecinos que participen votando entrarán en el sorteo de cuatro vales de 100 euros para gastar en los establecimientos inscritos. El concurso repartirá casi 800 euros en premios.
