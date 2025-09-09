Impulso a la protección de los más vulnerables durante las emergencias en Castelló

La concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Castelló trabaja para la creación de un protocolo específico de actuación para proteger a personas vulnerables en situaciones de emergencia.

Según ha explicado la edil de este departamento, Maica Hurtado, este documento «concreta aspectos específicos para proteger a las personas sin hogar, tramitar vales de emergencia de comidas con más rapidez, atender necesidades con transporte adaptado o la puesta a disposición de dependencias municipales e instalaciones deportivas si fuese necesario».

Bienestar Social, dentro de esta iniciativa, se coordina con el área de Seguridad Pública y Emergencias y asociaciones y entidades locales. De hecho, Maica Hurtado ha mantenido una reunión con Noelia Mechó, coordinadora de Protección Civil, en la que también han participado representantes de Cáritas y Cruz Roja, así como el jefe de sección y la jefa de negociado de Centros Base.

Para garantizar una rápida respuesta ante situaciones de emergencia, Hurtado ha señalado que se elaborará un mapa zonal de personas vulnerables, que se creará con Cruz Roja. También se identificará a las personas que tienen movilidad reducida para, en estas situaciones, tener un registro de su localización y necesidades.

«En situaciones de emergencia, como pueden ser episodios de fuertes lluvias, debemos tener localizadas a las personas sin hogar o personas con movilidad reducida, así como tener claro qué castellonenses tienen necesidades específicas en aquellas zonas que tienen mayor riesgo de inundaciones», ha comentado Maica Hurtado.

Además, ha añadido que «es necesario disponer de esos datos que nos permitan saber dónde se encuentran esas personas más vulnerables, para que sean las primeras en ser evacuadas y conocer si es necesario hacer uso de vehículos adaptados. Una vez evacuadas, debemos tener claro cómo se acelerarán las gestiones para ofrecerles una solución habitacional y alimenticia de urgencia».

Procedimiento más eficiente

Maica Hurtado ha explicado que «desde la administración local ya se actúa en estos casos, pero lo que se pretende es hacer más eficiente este procedimiento en situaciones de emergencias».

La concejala ha recordado que «en situaciones de emergencia vamos a establecer un protocolo que permita acelerar también la tramitación de los vales de alimentos. Así, podamos ofrecer una solución coordinada y más eficiente a quienes más lo necesitan, activando un procedimiento específico para estos casos».