La festa de Castelló diu adéu a les reines Paula i Carla
El Teatre del Raval va ser l’escenari de l’acte de comiat de les reines de les festes de Castelló aquest darrer any i de la seua cort d’honor, dames de la ciutat i madrines i presidents, majors i infantils
És l’hora de dir adeu. Com en el Cant dels Ocells, la festa plena castellonera ha acomiadat aquest dimarts al Teatre del Raval Rafael Lloret a Paula Torres y Carla Ibáñez, reines de les festes de Castelló 2025, i a les seues corts d’honor, en un acte emotiu, ple de records, que ha baixat el teló a un any únic per a les dos monarques i tota la cort d’honor, de dames de la ciutat i de madrines i presidents, majors i infantils.
En una sala on no cabia ni un alfiler, en un acte presidit per l’alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco;i la regidora de Festes, Noelia Selma;juntament amb el president de la Junta, RaúlCollazos;i el de la FederacióGestora de Gaiates, José Antonio Lleó, entre altres autoritats, Paula i Carla han rebut a més el caliu de la bellea del foc infantil d’Alacant, Valentina Tárraga; i la fallera mayor infantil de València, Lucía García.
Un acte ple de moments
Un acte ple de moments que ha començat amb un vídeo amb les imatges més destacades del seu regnat. «Tenim 180.000 persones que no us oblidaran mai, jo la primera, i tots i cadascun dels ciutadans que han sentit orgull de genealogia gràcies a vosaltres», va dir l’alcaldessa en un dels moments més protocol·laris, una cita ja consolidada al calendari fester, a l’espera de la Imposició de Bandes a Clara Sanz i Ana Colón, divendres i dissabte, al Teatre Principal.
I de regal en regal, en exaltació a les reines del poble, el president de la Gestora els ha lliurat el màxim símbol de la festa:una gaiata, a la que s'ha sumat la maqueta de la gaiata guanyadora aquest 2025 que serà la gaiata de la ciutat 2026, de mans del president del sector guanyador, el 6 Farola Ravalet, Esteban Gual. A més del seu coixí real i el pergamí del Pregó.
Carla: «Un any únic»
«Aquest 2025 ha estat un regal», ha assenyalat la -ja per sempre- reina Carla.«Torne a estar ací, un any després, per obrir-vos el meu cor, donar-vos a totes i tots les gràcies i dir-vos que em sent tremendament orgullosa de ser castellonera, gaiatera i sobre tot, d’haver sigut la vostra reina infantil».
La reina eixent, en el seu discurs, ha reconegut als festers «que m’heu regalat el vostre afecte i somriures, el vostre treball i dedicació, i jo vull regalar-vos avui el meu cor, amb mils de records». «Ha estat un any intens per a viure’l, i ara tinc tota una vida per recordar-lo», ha dit.
Paula: "El final d'un somni"
La reina Paula ha fet una metàfora d’un any que ha suposat una «Romeria, exultant, festiva, única, portant amb orgull la banda verda de reina de les festes de la Magdalena», ara toca fer la Tornà». "Hui amics, després d'haver arribat al cim de l'ermita de la Magdalena portant amb indescriptible orgull la banda verda, toca començar eixa tornà. Perquè si important, ple de sentiments, orgull i devoció és fer el camí de la romeria de les canyes fins a arribar a l'ermita blanca, bressol de la nostra ciutat, per a mi encara és més important el retorn a l'actual Castelló en un acte que rememora el fet fundacional de la nostra ciutat, donant origen a les nostres festes i sentit al nostre símbol fester: la Gaiata. Eixe acte que unix història, fe, tradició, penitència i festa és.... la “Tornà”, ha comentat, entre emocions.
«Aquesta nit marca el final d’un somni que ha superat tot allò que havia imaginat; aquesta nit és un punt i seguit d’un camí, en la Tornà simbòlica les nostres arrels, al que som», ha dit, i assenyalant a les seues companyes de viatge, ha comentat que «la nostra amistat mai no acabarà». «Ha estat un camí d’il·lusions. Gràcies».
