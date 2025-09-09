La junta de una gaiata dimite en bloque a días de la Imposición de Bandas en Castelló

En bloque. La recién elegida junta de la gaiata 16 Rafalafena dimite tras la salida del sector de la nueva presidenta, Aida Vlaicu, madrina en el 2025, que ostentaba el cargo desde el mes de julio, y a la espera de nuevas elecciones.

Según fuentes cercanas a la comisión, la ya expresidenta deja la gaiata «por motivos laborales», al no poder compaginar el cargo con su trabajo. Pero no se va sola. Su hermana, que estaba previsto que fuera la madrina de Rafalafena para el ciclo festero de la Magdalena 2026, ha renunciado también, pasándose junto al resto de familia, a la gaiata 14.

A días de empezar el curso festero

En el cuadro de honor de Rafalafena, a días para el inicio del curso festero, con laImposición de Bandas a las reinas de las fiestas de Castelló, el viernes y sábado, está la madrina infantil, Lucía Miralles, que ya ha participado en los actos del 774º aniversario de la ciudad como máxima representante.

La Gestora de Gaiates, que prevé reunirse esta semana de manera urgente con la Junta de Festes y el Patronat, para «buscar una solución», que pasa por «unas nuevas elecciones», se ha hecho cargo de las cuentas, según fuentes de la Federació.

Los antecedentes

No es la primera vez que hay lío interno en Rafalafena en la última década. En 2014, las madrinas, María jesús parreño y su hija Lucía Ferrnado, renunciaron en mitad de las fiestas de la Magdalena por siferencias insalvables con la comisión; más tarde, en 2018, la gaiata cesó a su madrina, Cynthia Broch, por unanimidad por discrepancias insalvables con la comisión; y el pasado 2024, hace apenas un año, los padres de la madrina infantil denunciaron ninguneo y desprecio por parte de la comisión, y fue la Federació Gestora de Gaiates la que tuteló su participación en la semana grande de Castelló.