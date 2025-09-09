La Policía Local de Castelló aborta ocho intentos de okupación ilegal en seis meses

La colaboración entre la Policía Local de Castelló y la ciudadanía ha permitido a los agentes abortar la okupación ilegal de un bajo situado en los alrededores de la ronda Mijares. La alerta de los vecinos ha facilitado la rápida intervención de los efectivos policiales que se encargaron de frenar esta acción. De esta manera, han garantizado la seguridad en el inmueble, además de evitar perjuicios para el propietario y el vecindario.

Este es un nuevo intento frustrado de allanamiento se suma a los otros siete que la Policía Local de la ciudad ha evitado desde el pasado mes de marzo. Todos estos casos se produjeron en distintas zonas de la ciudad. Así, dos de estas acciones se malograron en el Grau y otros dos en el distrito oeste de Castelló. A estos se añaden un intento de okupación en el entorno del Primer Molí, uno en el grupo San Agustín y otro más en una urbanización de montaña.

Dentro de estas actuaciones, destacó la coordinación de las diferentes secciones policiales, entre las que destaca la de Proximidad. Se trata de una labor fundamental para hacer frente a estos intentos por allanar inmuebles ajenos.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha subrayado que «este tipo de actuaciones reflejan el compromiso del equipo de gobierno con la protección de los derechos de los vecinos y la defensa de la legalidad. Trabajamos cada día para aumentar la seguridad de nuestros vecinos y actuaremos siempre con firmeza y dentro de la legalidad».

Colaboración vecinal

Ortolá ha destacado «la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra las ocupaciones ilegales, subrayando que la implicación de los vecinos resulta esencial para que la Policía Local pueda actuar con rapidez y eficacia».

Además, ha añadido que «gracias a estas actuaciones inmediatas, se logra frenar el intento de ocupación antes de que llegue a consolidarse, evitando así conflictos posteriores y problemas de convivencia en las comunidades afectadas».

El edil de Seguridad ha recordado que «debido a la actual normativa, una vez consumada la ocupación las posibilidades de intervención se ven gravemente limitadas, lo que dificulta la defensa de los legítimos propietarios». Por ello, ha animado «a los ciudadanos a dar aviso de forma inmediata ante cualquier situación sospechosa».

Finalmente, Ortolá ha advertido de que «la proliferación de ocupaciones ilegales conlleva un aumento de la inseguridad en los barrios, genera preocupación en los vecinos y perjudica la convivencia. Donde hay okupaciones, empeora la calidad de vida».