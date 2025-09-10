El Ayuntamiento de Castelló une fuerzas con el Teléfono de la Esperanza para prevenir suicidios

El Ayuntamiento de Castelló une esfuerzos con la Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza combatir la soledad no deseada, fomentar la salud mental y la prevención del suicidio. El consistorio y esta organización para la ejecución del proyecto Intervención en crisis con el que se facilitará atención especializada, gratuita y confidencial a las personas en situación de vulnerabilidad psicoemocional, así como el desarrollo de actividades de prevención, sensibilización y promoción de la salud emocional en la ciudad.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, que ha firmado este miércoles con Jesús Montoliu, presidente de la Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza de Castelló el convenio de colaboración entre ambas entidades ha señalado que las personas beneficiarias de este convenio son residentes en Castelló “en situación de soledad no deseada o aislamiento social; desempleo prolongado o precariedad laboral; sobrecarga por cuidados familiares no remunerados; síntomas significativos de ansiedad, depresión, estrés o crisis vital, con especial incidencia en una cuestión tan importante como es la prevención del suicidio, una conducta que ha crecido de manera especial en los últimos años entre la población más joven”.

Con este acuerdo, el Ayuntamiento se compromete a difundir entre la ciudadanía los servicios y actividades del proyecto a través de sus canales institucionales. Además también derivará, con consentimiento expreso, a las personas usuarias que requieran atención psicoemocional a los servicios del Teléfono de la Esperanza.

También explicita el convenio que “desde el consistorio, facilitaremos espacios municipales, cuando sea posible, para la realización de talleres o actividades de sensibilización”.

Por su parte, el Teléfono de la Esperanza se compromete a prestar atención inmediata y gratuita, a través de sus servicios especializados. Estos son línea 24 horas, orientación psicológica presencial y online y talleres grupales, así como garantizar la intervención por voluntariado formado y profesionales especialistas en psicología y mediación o elaborar un registro de intervenciones y un informe anual de evaluación con indicadores de impacto y grado de satisfacción.

También está contemplado en este convenio que el Teléfono de la Esperanza ofrezca campañas y talleres comunitarios de promoción de la salud emocional en coordinación con el consistorio.

La alcaldesa ha destacado que “el acuerdo que firmamos reafirma el compromiso municipal en la prestación de servicios sociales inclusivos y promoción de la salud mental. Con una atención integral a la ciudadanía para prevenir situaciones de exclusión social y fomentar la mejora de la salud emocional y mental de la población”.

Además, la firma de este convenio tiene “un significado especial ya que se ha hecho coincidir con la celebración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Una jornada de concienciación ante un problema social que más nos debe preocupar y donde más se centra la labor del Teléfono de la Esperanza”, ha apuntado la alcaldesa.

I Plan de Salud Mental

Begoña Carrasco ha recalcado también “la importancia de cuidar un aspecto clave como cuidar y la prevención en el cuidado de la salud mental y emocional de nuestros vecinos y vecinas. Algo que, desde este equipo de gobierno tenemos como una auténtica prioridad. Por ello, hemos puesto en marcha el I Plan de Salud Mental de la ciudad de Castellón, cumpliendo con la palabra dada a la ciudadanía”.

Así, la alcaldesa ha recordado que “en consonancia con este Plan hemos reforzado la atención en salud mental con la incorporación de cuatro nuevos profesionales de la mano de la Generalitat, gracias al programa Sasem que mejorará la atención a las personas enfermas y sus familias.

Y también, pensando en los más jóvenes y desde diferentes concejalías como las de Juventud, Bienestar Social, Salud Pública, Familia e Infancia o Deportes vamos de la mano con el Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana con el que ya hemos colaborado en acciones como campañas de visibilización y prevención en materia de salud mental”.

Begoña Carrasco ha querido hacer hincapié en su agradecimiento por “la labor fundamental que viene realizando el Teléfono de la Esperanza en la ciudad de Castellón durante casi más de 50 años, gracias a la gran labor y el compromiso de las personas voluntarias que le dan vida.

Un trabajo que se centra sobre todo en los más jóvenes, siendo la mayoría de las llamadas de personas entre 15 y 24 años. De manera especial destacamos la atención a personas con impulsos suicidas, que suponen cerca de un tercio del total de sus atenciones”.

“Los vecinos de Castellón, gracias a este convenio, tienen más recursos donde acudir y ser atendidos, más profesionales a su servicio para mejorar su bienestar emocional y su calidad de vida”, ha referido la alcaldesa.

El acuerdo firmado tendrá una vigencia inicial de un año, prorrogable automáticamente por periodos anuales mediante acuerdo expreso de ambas partes, contempla también la convocatoria de una reunión anual de seguimiento y evaluación con representantes del Teléfono de la Esperanza.