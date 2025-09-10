Castelló se convierte este fin de semana en un parque de juegos para los más pequeños

Castelló se convertirá este sábado y este domingo en un gigantesco parque de juegos para los más pequeños con una nueva edición de Street Park. Así, serán un total de 130.000 metros cuadrados, repletos de actividades gratuitas especialmente diseñadas para un público familiar y que sirven para dar la bienvenida a la ciudad tras la temporada estival.

El parque abrirá el sábado y domingo en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00. Los asistentes podrán disfrutar de la presencia de 19 personajes animados en las principales calles de Castellón, así como de un desfile inaugural el sábado a las 11.00 horas, que dará inicio oficial al evento.

El programa incluye más de 30 actividades distribuidas en un total de 11 plazas de la ciudad entre las que se cuentan Mayor, Pescadería, Santa Clara, Clavé, Aulas, Tetuán y Huerto Sogueros. Este año, además, se suman la plaza Borrull y Fadrell como principales novedades con el objetivo de llegar a más rincones de la ciudad.

Además, al igual que el año pasado, el Grao también será protagonista con propuestas en la plaza de la Panderola y el parque Josefina López.

En total, Castellón contará con 30 hinchables, talleres educativos y creativos, conciertos, cuentacuentos, juegos gigantes y toros mecánicos, entre otras propuestas pensadas para el disfrute de los más pequeños y sus familias.

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles ha señalado que “la amplia oferta permitirá que cada rincón del centro se convierta en un espacio de diversión, aprendizaje y convivencia, reforzando el carácter festivo y familiar de esta cita ya consolidada en el calendario de la ciudad”.

La novedad del tren turístico

La principal novedad de esta edición es la incorporación del tren turístico, tras el éxito de su funcionamiento en el Grao este verano, donde fue utilizado por más de 9.000 personas con una ocupación prácticamente completa en cada uno de sus trayectos.

La concejal de Turismo ha indicado que “incorporamos al Street Park este atractivo que ha tenido tanto éxito este verano en el Grao y que permitirá a vecinos y visitantes descubrir el corazón de Castelló de una manera diferente, con un trayecto de 30 minutos al precio de 2 euros, gratuito para menores de 3 años. El tren circulará durante toda la jornada del sábado y la mañana del domingo. Una iniciativa que añade un valor especial a esta edición y que esperamos que sea uno de los atractivos más demandados”.

El recorrido partirá de la calle Colón y transitará por calle Mayor, plaza María Agustina, Gobernador, Borull, Escultor Viciano, Gasset, Ruiz Zorrilla, San Vicente, Ronda Mijares, Calle Zaragoza, para regresar de nuevo a calle Colón y finalizar en la plaza de la Hierba.

Las salidas comenzarán el sábado a las 10.00 horas, con frecuencia durante todo el día hasta las 14.00 y de nuevo en horario de tarde de 17.00 a 20.00. El domingo estará disponible de 10.00 a 14.00 horas.

Talleres de Medio Ambiente

La concejalía de Medio Ambiente ha diseñado Otoño Sostenible, una propuesta que complementa la oferta de Street Park, llevando la sostenibilidad a la diversión a través de talleres que se desarrollarán este sábado 13 de septiembre, de 10 a 14 h y de 17 a 20 h, en varias plazas de la ciudad.

El concejal de Medio Ambiente, Cristian Ramírez, ha explicado que “como complemento a las actividades de Street Park, durante el sábado nuestras plazas se convertirán en un gran circuito sostenible que recorrerá Cardona Vives, Tetuán y Pescadería. En cada una de ellas habrá actividades para todas las edades: talleres creativos con materiales reciclados, huertos urbanos, energías renovables, juegos artesanales y reciclados, casas para aves, chapas personalizadas y un cuentacuentos medioambiental para los más pequeños”.

Cada participante podrá ir completando el circuito y, en cada taller, conseguir una insignia, hasta formar su propia colección de 8 chapas como símbolo de mérito medioambiental. “Es una manera divertida y educativa de aprender que los pequeños gestos cuentan, y mucho, a la hora de cuidar nuestro planeta”, añade el concejal.

La jornada también incluirá música y actividades lúdicas: a las 11.00 h, en plaza Tetuán, se celebrará el concierto de Grupekes, un grupo local que aportará energía y mensajes medioambientales. Además, habrá más de 30 juegos de madera y reciclados, demostrando que la creatividad puede transformar lo que parecía un residuo en diversión.

Asimismo, se contará con un punto de recogida de pilas y móviles para darles una segunda vida, y con una zona de relax y lectura verde, con una selección de cuentos sobre sostenibilidad.