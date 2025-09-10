Conoce todo lo que debes hacer para participar en el premio Capla

Castelló ya ha iniciado la cuenta atrás para la celebración de la nueva edición del premio Capla, el certamen de dibujo nacido en 1974, y que se prolongó hasta los años 90, en el que los niños y las niñas castellonenses en artistas por un día. Ahora regresa con una convocatoria que se celebrará el viernes, 17 de octubre, en la plaza Mayor bajo el lema Mi ciudad y que está abierto a escolares de la ciudad y niños con discapacidad de entidades sociales locales.

Así, el calendario de la iniciativa será el siguiente:

Inscripciones: del 9 de septiembre al 3 de octubre de 2025, a través de la web de la Fundación Caixa Castelló.

del 9 de septiembre al 3 de octubre de 2025, a través de la web de la Fundación Caixa Castelló. Evento: 17 de octubre de 2025 en Plaza Mayor de Castellón.

17 de octubre de 2025 en Plaza Mayor de Castellón. Horario: De 9:15 a 11:45 h.

De 9:15 a 11:45 h. Fallo del jurado: 17 de noviembre de 2025, se publicará en www.fundacioncajacastellon.es.

17 de noviembre de 2025, se publicará en www.fundacioncajacastellon.es. Acto de entrega de premios. Se entregarán los premios en un acto al que se invitará a los colegios y finalistas.

Las categorías de participación son:

Escolares de Castellón: 10 niños/as por centro, distribuidos en tres ciclos (1.º-2.º, 3.º-4.º, 5.º-6.º de Primaria).

10 niños/as por centro, distribuidos en tres ciclos (1.º-2.º, 3.º-4.º, 5.º-6.º de Primaria). Entidades sociales: participantes con discapacidad en tres franjas de edad (6-7, 8-10, 11-14 años).

Por su parte, los premios que se repartirán en esta edición serán:

6 premios escolares , uno por curso de Primaria.

, uno por curso de Primaria. 3 premios en categoría de discapacidad.

2 Premios especiales para toda la clase de los niños o niñas de los dibujos ganadores. Estancia de una jornada en la Escola de Natura Seidia de la Fundació Caixa Castelló en Benassal.

Estancia de una jornada en la Escola de Natura Seidia de la Fundació Caixa Castelló en Benassal. Además, se expondrán las obras ganadoras en el mes de diciembre en la oficina All In One de CaixaBank, situada en la calle Caballeros, número 2.

El jurado estará compuesto por representantes del Ayuntamiento de Castelló, CaixaBank y la Fundació Caixa Castelló, entre otros y las obras serán evaluadas según criterios de creatividad, originalidad, relación con el tema, uso del color y expresión personal.

Han sido el Ayuntamiento de Castelló, la Fundación Caixa Castelló y CaixaBank los que han impulsado esta convocatoria.

Además, la organización entregará a cada niño un kit con mochila, lápices de colores, una gorra y una lámina DINA4 el mismo día del evento para poder elaborar su dibujo, en el que plasmarán su rincón favorito de la plaza Mayor. Está previsto que participen unos 600 niños.