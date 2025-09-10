El PSPV asegura que Begoña Carrasco incumple su compromiso con la reforma del Mercado Central de Castelló
Los socialista denuncian que todavía no se ha instalado el recinto provisional en la plaza Santa Clara para reubicar a los vendedores
El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Castelló ha denunciado que la alcaldesa, Begoña Carrasco ha incumplido su compromiso de instalar en la plaza Santa Clara de Castelló el recinto provisional que debe dar servicio a las y los vendedores del Mercado Central para iniciar la reforma de las instalaciones.
La portavoz socialista, Patricia Puerta, ha recordado que el pasado mes de mayo Carrasco anunció que a finales de agosto estaría todo listo para el traslado de los comercios, “pero nada se sabe, por lo que la intranquilidad entre los mercaderes es notable”.
El PSPV ha recordado que Carrasco insistió en su día en que los comercios solo verían alterada una campaña navideña mientras duren los trabajos de reforma del Mercado Central, “pero estos retrasos ya nos demuestran que es más que probable que perjudiquen de forma clara las ventas en las navidades de 2025 y 2026, que es sin duda la principal época comercial del año para todos y todas”.
La obra, como se ha señalado en diferentes ocasiones, tiene un plazo de ejecución en torno a los 16 meses “y requiere de un trabajo conjunto entre el ayuntamiento y los y las vendedoras para coordinarlo todo de la mejor manera y minimizar así el impacto en las ventas”.
Pese a ello, “parece que tenemos a una alcaldesa más preocupada por el postureo y sus fotos de postal que por solucionar los problemas reales de sus ciudadanos y ciudadanas”.
