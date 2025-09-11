Begoña Carrasco reestructura su equipo de gobierno para dar impulso a la segunda mitad de la legislatura

Por sorpresa, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha movido ficha en su equipo y ha reestructurado las áreas de gobierno de cara a la segunda mitad de esta legislatura. Con el propósito de darle un mayor impulso a las políticas de Vivienda y Bienestar Social, pilares fundamentales de la acción de gobierno, ha anunciado algunos cambios en las competencias de sus concejales.

Así, Carrasco ha asignado nuevas competencias a la teniente alcalde del Grao, Ester Giner, que asume la concejalía de Vivienda, hasta ahora gestionada por el concejal Sergio Toledo. Un cambio que va a propiciar todavía mayor dedicación a la misma.

El objetivo del cambio es que el concejal Sergio Toledo pueda destinar mayor dedicación al resto de concejalías de peso que mantiene, como son las de Acción de Gobierno, Desarrollo Urbanístico, Infraestructuras y Servicios Urbanos.

El edil Seguirá volcado, como hasta ahora, en impulsar proyectos estratégicos como la reforma integral del Mercado Central, el cierre de la Ronda Oeste o la construcción del nuevo parque urbano Censal Parc, el más grande de Castellón, sin descuidar la importancia que merecen los servicios públicos, entre ellos la limpieza que es prioritaria.

Por su parte, la concejala Maica Hurtado deja la concejalía de Bienestar Social que pasa a la edil Clara Adsuara, que mantiene además las competencias del área de Gente Mayor. Desde el Ayuntamiento, señalan que es otra de las áreas clave para el equipo de gobierno y esta decisión supone una ampliación de cartera para Adsuara.

En el caso de Hurtado, sigue liderando la macroárea de Deportes que lleva aparejada retos tan importantes como seguir impulsando Castellón como Capital del Deporte dentro y fuera de nuestras fronteras.

Por último, el concejal y portavoz del gobierno, Vicent Sales, suma a las competencias que ya dirige de Atención Ciudadana, Relaciones Institucionales, Contratación y Patrimonio, el negociado de Cooperación Internacional, hasta ahora integrado en la Concejalía de Bienestar Social y también Interculturalidad.

Se trata de un negociado con entidad propia que va en sintonía con la relación y el intercambio de experiencias con organizaciones, colectivos y asociaciones internacionales, que viene manteniendo el propio edil Vicent Sales.

Por último, Cristian Ramírez asume el área de Agricultura hasta ahora en manos de Vicent Sales, supone una ampliación de cartera en sintonía con Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que ya viene gestionando.

El nuevo organigrama que queda así:

Ester Giner , Teniente Alcalde del Grao y concejala de Vivienda

, Teniente Alcalde del Grao y concejala de Vivienda Sergio Toledo, Acción de Gobierno, Desarrollo Urbanístico, Infraestructuras y Servicios Urbanos

Acción de Gobierno, Desarrollo Urbanístico, Infraestructuras y Servicios Urbanos Maica Hurtado, Deportes

Deportes Clara Adusara, Bienestar Social y Gente Mayor

Bienestar Social y Gente Mayor Vicent Salles, Atención Ciudadana, Contratación y Patrimonio, Relaciones Institucionales, Cooperación Internacional e Interculturalidad

Atención Ciudadana, Contratación y Patrimonio, Relaciones Institucionales, Cooperación Internacional e Interculturalidad Cristian Ramírez, Juventud, Movilidad, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Agricultura

El resto de concejales que no han sido incluidos en esta remodelación continúan con las mismas competencias que les fueron asignadas el 1 de agosto de 2023.