Castelló inicia el proceso para completar su plantilla de bomberos

El Ayuntamiento de Castelló se encuentra de lleno en el proceso para reforzar y completar su plantilla de bomberos. Este sábado arrancó el proceso selectivo para cubrir tres vacantes en la plantilla municipal, y este jueves el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, tras la reunión de la junta de gobierno local, ha anunciado el nombramiento de cuatro funcionarios en prácticas que ocuparán el puesto de cabo en el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis).

«Estamos hablando de procesos de estabilización de los mandos intermedios, que son cabos y sargentos. En poco tiempo, los bomberos en prácticas realizarán el curso del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe), que dura unos meses, y podrán ser nombrados con su plaza propiedad. Con esto conseguiremos que de las 12 plazas de cabos que hay en el cuerpo, 6 lo sean ya en propiedad», explicó Ortolá.

Según la Relación de Puesto de Trabajo (RTP) municipal, son 103 las plazas de bomberos con las que cuenta el consistorio, pero solo 80 están cubiertas en estos momentos. Aparte de los nombramientos en el rango de cabo, Ortolá también señaló que los 6 puestos de sargento serán cubiertos mediante una oposición de promoción interna.

Ante esta situación, el edil ha insistido en que estos nombramientos y el desbloqueo de los procesos de estabilización «liberarán plazas de bomberos, que van a ir aumentando y se incorporarán a la plantilla progresivamente».

Ayuda a la formación

La junta de gobierno también dio el visto bueno a la subvención, otorgada por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, para el proyecto Talento Joven Castellón 1. El importe total es de 848.077 euros para este programa mixto de empleo-formación destinado a jóvenes en búsqueda de empleo.

Las formaciones serán soldadura por arco bajo gas protector; actividades auxiliares en viveros y jardines; instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes; operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales, y actividades administrativas.