Castelló prepara una romería singular para octubre

Que la romería hasta la Magdalena es un acto abierto a todos, es una realidad que se comprueba cada año en el recorrido hasta la ermita. Pero es cierto que hay personas que tienen mas inconvenientes en disfrutar de esta jornada, por lo que es más complicada su inclusión en esta celebración. Por eso, Castelló celebrará el próximo sábado, 4 de octubre un evento único en toda España que ya alcanza su cuarta edición.

La plaza Mayor se vestirá de fiesta para dar la salida a una nueva edición de la romería inclusiva, una iniciativa en las que participan personas ciegas o con visibilidad reducida junto a su perro de asistencia, así como otras personas con discapacidad.

Está previsto que, según ha explicado Vicente Galiana, presidente de la Asociación de Usuarios de Perros Guía de la Comunidad Valenciana (Aspegui CV), la convocatoria reúna a más de 200 personas, no solo de Castelló. "Vendrán participantes de Alicante, Tarragona, Orihuela, Elche o incluso Madrid. Contaremos con una familia de educadores de perros guía, que han adiestrado a 25 de estos animales", ha añadido Galiana.

El recorrido será el ya conocido por los castellonenses. La comitiva partirá a las 9.30 desde la plaza Mayor, aunque sin caña. "Este año no contaremos con caña, porque nos complica la caminata, al tener que llevar ya el bastón y el perro de asistencia", ha señalado Galiana. Pero lo que no faltará será el saquito magdalenero, en el que los participantes encontrarán todo lo necesario para su marcha.

Además, también se instalará en el punto de partida de la romería una mesa informativa. Esta servirá para ofrecer todos los detalles sobre esta convocatoria a las personas discapacidades que formen parte de la comitiva.

Almuerzo en Sant Roc

Como es tradicional, la romería tendrá una parada obligada en la ermita de Sant Roc. Será para disfrutar de los chorizos, las longanizas y las cocas caseras que esperarán allí a los caminantes. Además, a la llegada a la ermita de la Magdalena, también esperará una paella monumental que permitirá recuperar fuerzas y ayudará a comentar el paseo y la jornada por parte de los participantes.

"Tendremos la posibilidad de visitar por dentro las dos ermitas y también podremos realizar el toque de campanas", ha añadido Galiana. Además, ha asegurado que "Castelló se pone al servicio de las personas con discapacidad para poder desarrollar una iniciativa como esta".

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Maica Hurtado, ha señalado que, desde el Ayuntamiento, el apoyo a esta romería inclusiva "sirve para superar barreras y demostrar el compromiso que tiene el consistorio con todas las personas de Castelló".