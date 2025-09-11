Castelló recibe a las primeras Harley del 40 aniversario de la convención Big Twin España

La plaza Mayor ha recibido este mediodía a las primeras Harley que participan en la convención Big Twin España, que este año celebra su 40 aniversario y que, como es habitual, se desarrolla en el Pinar del Grau.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, junto a la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, y la teniente de alcalde del Grao, Ester Giner y Antonio Ortolá, concejal de Seguridad, ha dejado patente su satisfacción porque la ciudad vuelva a acoger un año más este evento que arranca este jueves y culminará este domingo con múltiples actividades que tendrán lugar en el Grau.

“Es un orgullo que nuestra ciudad y nuestro distrito marítimo del Grao vuelvan a ser sede del evento de Harley más multitudinario, ya que aquí se darán cita personas venidas de todos los rincones de España y también de diferentes países de Europa”, ha señalado la primera edila.

Carrasco también ha ensalzado que “este año la cita es más relevante si cabe, ya que cumple su 40.ª edición”, lo cual señala “supone un verdadero revulsivo para la ciudad porque suma un mayor atractivo para que turistas y visitantes disfruten de la ciudad, desestacionaliza el turismo y es un gran dinamizador económico para el comercio y la hostelería local”.

En este sentido, la concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha señalado que “desde el Patronato de Turismo apostamos por Big Twin, un evento que cada año llena de vida nuestro distrito marítimo, dinamiza los comercios del Grao y contribuye a potenciar la economía local. Este 2025 celebran su 40º aniversario, una ocasión muy especial que hemos querido respaldar incrementando la subvención de 10.000 a 30.000 euros, en reconocimiento a su capacidad de atraer visitantes y situar a Castellón como referente en este tipo de encuentros.”

En la recepción de las primeras Harley que han hecho su parada en la Plaza Mayor, la alcaldesa ha estado junto al presidente de la asociación Big Twin España, Jorge Ortiz, y a los organizadores de la concentración, a quienes ha felicitado por la programación del fin de semana que contará con conciertos, eventos gastronómicos y actividades diversas para todos los públicos.