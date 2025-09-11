'Divercuina' acercará de nuevo la cocina y los productos locales a los más pequeños

Castelló se prepara para vivir, a partir de este sábado, una nueva edición de Divercuina. Se trata de una propuesta lúdica y educativa que acerca la cocina a los más pequeños a través de talleres infantiles gratuitos elaborados con productos de proximidad.

Dirigidos a niños de entre 6 y 12 años, los talleres se celebrarán durante seis sábados consecutivos en diferentes puntos de la ciudad, de 10.00 a 11.45 horas y de 12.00 a 13.45 horas.

La primera cita tendrá lugar este sábado en la plaza Miguel Peris y Segarra del Grao. Posteriormente, Divercuina recorrerá distintos barrios de la ciudad: el sábado 20 de septiembre llegará al Primer Molí; el sábado 4 de octubre a la plaza Vilanova de Alcolea; el 11 de octubre se celebrará en la plaza de la Pescadería; el 18 de octubre en la plaza Doctor Marañón; y finalizará el sábado 25 de octubre en la plaza Miquel Soler.

La inscripción es gratuita y puede realizarse a través de la web divercuinadelaterreta.com o enviando un correo electrónico a divercuinadelaterreta@gmail.com . Las plazas son limitadas y se cubrirán por orden de inscripción.

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha destacado que “Divercuina es una oportunidad para que nuestros niños descubran la riqueza de los productos locales y aprendan, de forma divertida, la importancia de una alimentación sana y equilibrada. Queremos que las familias vean que consumir proximidad es apostar por calidad”.

Asimismo, Vidal ha subrayado que “desde la concejalía de Comercio trabajamos para dinamizar los barrios con actividades que llenen las plazas de vida y que al mismo tiempo refuercen el valor de nuestro comercio local. Divercuina es una muestra clara de cómo se puede combinar educación, ocio y promoción del producto de la tierra”.