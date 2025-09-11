El PSPV de Castelló reclama una solución para el ascensor averiado del aparcamiento de Santa Clara

El grupo municipal socialista ha criticado que el Ayuntamiento de Castelló “sigue sin dar una solución definitiva al ascensor del aparcamiento subterráneo de la plaza Santa Clara, estropeado desde hace semanas sin que parezca que a la alcaldesa, la señora Begoña Carrasco, le preocupe el problema que supone para los usuarios y usuarias del parking con problemas de movilidad”.

Mary Carmen Ribera, concejala del PSPV de Castelló, ha señalado que “esta situación no es nueva, por lo que de nuevo nos encontramos con el nulo interés del gobierno municipal, que aunque tenga externalizada la explotación de estas instalaciones con una empresa debería preocuparse por disponer de un ascensor en condiciones”.

El aparcamiento de la plaza Santa Cara, con tres plantas subterráneas, “es probablemente el más utilizado por la ciudadanía dada su ubicación, en pleno centro, al lado del Mercat Central y de la zona comercial”, ha recalcado Ribera.

La realidad ahora es que “se ha convertido en un lugar inaccesible para las personas con movilidad reducida, para las familias que van con carros de bebé y para las personas que acuden con carros de la compra o bolsas para comprar en la zona”.

La situación es tal que “se ven a diario escenas de personas que no puede subir las escaleras y tienen que salir a la superficie por las propias rampas de entrada y salida al aparcamiento, con el peligro que supone para ellas al compartir estos espacios con los propios vehículos”

Además, “la información a las usuarias y los usuarios es deficiente, porque el papel que advierte de la avería del ascensor se encuentra ya dentro del parking, cuando se tiene que sacar el tique, por lo que las y los conductores no tienen opción de seguir por la calle Mayor si deciden no entrar”, ha señalado Mary Carmen Ribera, quien recuerda que desde el Grupo Municipal Socialista ya se ha trasladado esta situación a las comisiones de estudio del ayuntamiento “para que se solucione de inmediato”.