Transportes completa la mejora de los túneles de Lourdes y del Puerto de Castelló

Las obras de adecuación finalizan con los trabajos de repavimentación y la instalación de luces de emergencia

Una imagen del túnel de Lourdes, después de las obras realizadas. / Mediterráneo

J. Azcona

Después de casi cuatro años desde que empezara su licitación, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado por concluidas las obras de modernización de los túneles de Lourdes y del que da acceso al Puerto de Castelló, en la autovía CS-22.

Los últimos trabajos ejecutados en estas infraestructuras han consistido en la repavimentación del firme para aumentar la adherencia entre el pavimento y el neumático. Además, en el túnel de Lourdes se ha instalado iluminación.

Las actuaciones desarrolladas están incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiadas con los fondos NextGenerationEU, y responden a la necesidad de adecuar las instalaciones de estos túneles a lo establecido en el Real Decreto sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de la Red de Carreteras del Estado.

De esta manera, se realizaron en estos dos túneles mejoras en salidas de emergencia, señalización, balizamiento, iluminación, ventilación, instalación eléctrica, protección antincendios, drenaje, comunicación y gestión del tráfico.

2,25 millones de inversión

Estas actuaciones, que contaron con una inversión total de 2,25 millones de euros, también se incluían cuatro túneles de la provincia de Valencia. Estos han sido Rabo de Sartén en la autovía A-3, el de Contreras en la carretera N-3 y los túneles de Casas Bajas 1 y 2, ubicados en la carretera N-330. n

