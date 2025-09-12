Dos asociaciones vecinales de Castellón encuentran local

Dos asociaciones de vecinos de la ciudad de Castelló contarán en breve con locales para poder desarrollar sus actividades.

De esta manera, uno de los acuerdos adoptados ha sido la nueva licitación arrendamiento de un local con destino a albergar la Asociación de vecinos y consumidores plaza Donoso Cortés y adyacentes (Asveco).

Será el negociado de patrimonio el encargado de iniciar los trámites oportunos a fin de licitar de nuevo el arrendamiento de un local en el que la asociación de vecinos Donoso Cortés pueda realizar actividades dirigidas tanto a sus asociados como a los vecinos de la zona.

El portavoz municipal, Vicent Sales, ha apuntado que “de esta manera iniciar de nuevo el procedimiento de adjudicación para contratar mediante concurso público, el arrendamiento de un local con destino a albergar la Asociación de vecinos y consumidores plaza Donoso Cortés y adyacentes de Castellón de la Plana”.

Sales ha hecho hincapié en que “otra de las líneas principales de nuestra acción de gobierno tiene que ver con el fomento de la Participación Ciudadana. Y en este caso, lo que hacemos es facilitar a la Asociación de Vecinos de Donoso Cortés que pueda desarrollar sus actividades de la mejor manera posible, en beneficio de todos la ciudadanía del barrio, que por diferentes motivos había quedado desierto hace pocas semanas”.

Única asociación sin local propio

En una línea similar, el concejal ha anunciado que en otro de los puntos aprobados por la junta de gobierno local h sido “el expediente para contratar el arrendamiento de un local con destino a albergar la Asociación de jubilados y pensionistas del Raval Universitari de Castelló de la Plana, que era la única asociación de este tipo que no contaba con un local propio”.

Sales ha detallado el objetivo que tendrá este nuevo local que estará destinado “para la realización de actividades, dirigidas tanto a sus asociados como a los vecinos de la zona y que pueda funcionar no sólo como sede de la Asociación de Jubilados del Raval Universitari sino también como centro cívico que permita dinamizar este barrio situado en el distrito oeste”.

La junta de gobierno local ha aprobado asumir el compromiso de consignar en los presupuestos municipales para financiar este arrendamiento por importe de 68.607 euros hasta el ejercicio 2030.