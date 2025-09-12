Castelló convierte a la reina Ana Colón en la luz más brillante de la ‘festa plena’

Como es tradicional, al son de la Marxa de la Ciudad, interpretada en directo por la Banda Municipal, Ana Colón Sastriques ha arrancado este viernes su reinado cuando la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, le ha impuesto sobre el escenario del Teatre Principal la banda verde castellonera.

La emoción, la ilusión y el honor se han reflejado en el rostro de la máxima soberana de los más pequeños de la ciudad que guiará a los niños hasta la festa plena de la Magdalena que dará comienzo en el tercer domingo de Cuaresma del próximo año.

El público presente le ha regalado a la reina Ana su primera gran ovación, dentro de su ciclo festero, después de que, ante el trono cedido por la familia Mira de Orduña, se haya completado el nombramiento oficial.

Como señaló la presentadora del acto Alejandra Sáez, reina infantil de 2023, «Ana será la guía de la infancia festera durante 2026, quien encenderá sueños y emociones en cada rincón en cada rincón de nuestra ciudad».

Fallera mayor y bellea del foc

No faltaron a la cita la fallera mayor infantil de València, Lucía García, ni la bellea del foc infantil de Alicante, Valentin Tárraga, así como otros invitados de las instituciones relacionadas con las fiestas de la Magdalena y de la sociedad civil de Castelló.

Además, la alcaldesa, junto al presidente de la Junta de Festes, Raúl Collazos José Antonio Lleó y el presidente de la Gestora de Gaiates, fueron los encargados de entregar los pergaminos y las insignias a los presidentes infantiles de las gaiatas. Así, se subieron a las tablas Juan Ferrer, de Hort dels Corders; Alex García, de Farola Ravalet; Pablo Gil, de Cor de la Ciutat; Pablo Martín, de l’Espartera; Miguel Ramírez, de El Grau; Leo Rico, de Tir de Colom; y Eydan Montero, de La Cultural.

El desarrollo de la gala le cedió el turno a las madrinas infantiles, que recibieron sus bandas blancas. Las pequeñas fueron ocupando el escenario. Estas fueron Lledó Sales, Noa Martínez, Ana Paula Morales, Alejandra Paches, Emma Ferrer, Inés García, Luna Pacheco, Valeria Amat, Paola Rueda, Ester Querol, Julia Granados, María Salom, Victoria Fabregat, Daniela González, Vega Peraire, Lucía Miralles, Isabella Gallego, Alma Fullera y Vega Segura, desde Brancal de la Ciutat hasta la Cultural.

Castelló le transmitió su calor a la nueva reina de las fiestas, Ana Colón. / Gabriel Utiel

Después del nombramiento de las madrinas, le tocó el turno a los fanalets de las seis damas de la ciudad. La luz de la corte de honor de la reina Ana, formada por Anna Manjavacas, Nayra Luque, Lledó Amat, Leyre Antón, Martina Valerino y María Marzá iluminó el escenario del Teatre Principal.

Castelló saludó a su reina Ana que marchó del escenario acompañada por el Rotllo i canya. Este sábado será el momento de la imposición de bandas a la reina mayor, Clara Sanz, de nuevo en el Principal.