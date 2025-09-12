Compromís exigeix a Carrasco corregir el contracte de recaptació que posa en risc la plantilla
Ignasi Garcia adverteix: "El PP pretén que el nou contracte de recaptació permeta despatxar la plantilla sense reconéixer els anys treballats"
Compromís ha reclamat al govern de Begoña Carrasco que accepte el recurs contenciós-administratiu presentat per UGT contra el nou contracte del servei de recaptació d’ingressos municipals de l'Ajuntament de Castelló. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ja ha admés a tràmit el recurs del sindicat, que denuncia que els plecs no inclouen l’obligació de subrogar la plantilla i permeten que l’empresa adjudicatària acomiade els treballadors sense respectar la seua antiguitat ni els drets adquirits.
“El Partit Popular pretén que el nou contracte de recaptació permeta despatxar la plantilla sense reconéixer els anys treballats. És una autèntica aberració que va en contra de l’Estatut del Treballador”, ha advertit el portaveu de Compromís, Ignasi Garcia.
Per això, Garcia ha insistit que el govern municipal ha de rectificar i posar-se del costat de la plantilla: “Exigim que l’Ajuntament accepte el recurs d’UGT i defense els drets de les treballadores i treballadors, en lloc de continuar avalant que s’impose l’acomiadament lliure”.
Una trentena de treballadors
Actualment, hi ha una trentena de treballadors i treballadores que porten més de dues dècades gestionant la recaptació municipal i que podrien veure’s directament afectats per la decisió de l’Ajuntament. Compromís adverteix que, a més de l’experiència i coneixement acumulat que es perdria, la situació posa en risc l’estabilitat d’un servei clau per a les finances municipals.
Així mateix, la formació alerta que la negativa del PP a incloure la subrogació pot acabar derivant en conseqüències greus per a l’Ajuntament. Si l’empresa adjudicatària decidira acomiadar la plantilla actual, els litigis podrien suposar un elevat cost econòmic que haurien d’assumir les arques municipals.
En aquest sentit, Compromís subratlla que el correcte és garantir la protecció dels treballadors i treballadores i assegurar la continuïtat del servei. Per això, la coalició es reafirma en la seua oposició a qualsevol intent d’imposar l’acomiadament lliure en els contractes municipals.
