El Grau de Castelló recupera el centro cívico La Panderola como punto de encuentro vecinal

Las obras en el centro cívico La Panderola del Grau de Castelló han llegado a su fin, después de que se haya procedido a la recepción de esta obra. Se trata de uno de los puntos de encuentro vecinales más utilizados en el distrito marítimo, donde destaca la Asociación de Jubilados La Panderola que cuenta con más de 600 socios.

Estas obras, que se iniciaron en octubre de 2024, han contado con un presupuesto de 452.931 euros, actuando sobre una superficie de 451 metros cuadrados, contando con servicio de bar/cafetería, que está ya adjudicado y se pondrá en marcha en los próximos días, además de salón social, peluquería-estética, baños, despachos y zona de almacén.

Se trata de un nuevo centro más moderno, funcional y accesible, que gana en eficiencia energética y sostenibilidad, ya que se han renovado totalmente los sistemas de fontanería, iluminación o climatización.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha visitado este viernes las instalaciones, junto al concejal de Infraestructuras, Sergio Toledo, la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, así como por la concejala de Gente Mayor, Clara Adsuara. También ha estado presente el equipo técnico municipal que se ha encargado del proyecto.

Carrasco ha resaltado que "es uno de los centros neurálgicos de la actividad ciudadana en el distrito marítimo y un símbolo de la actividad vecinal. Un centro que simboliza el dinamismo, las ganas de vivir y la apuesta por un estilo de vida saludable, un envejecimiento activo entre la gente mayor del Grau”.

Uso de la cerámica

No ha querido olvidar tampoco la alcaldesa “la utilización de cerámica como material principal. De esta manera, mostramos una vez más nuestro apoyo a la industria azulejera incluyendo a nuestro material más conocido y versátil dentro de una de las obras que impulsamos desde el Ayuntamiento de Castellón”.

La alcaldesa ha querido recordar también que “en el tiempo que han durado estas obras de remodelación, la actividad de la Asociación de Jubilados ha continuado contando como sede provisional con parte de las instalaciones del Casal Jove, a escasos metros de la plaza de la Panderola, garantizando así la continuidad de este punto de encuentro y lugar para la socialización tan importante que supone esta sede”.

I Plan de Personas Mayores de Castellón

La alcaldesa de Castellón también ha querido recordar “el compromiso del equipo de gobierno con un colectivo tan importante para nuestra ciudad como es nuestra gente mayor. Nuestros mayores están en el centro de las políticas sociales de este gobierno”.

En esta misma línea, la alcaldesa ha recordado “la puesta en marcha, desde la concejalía de Gente Mayor y con la colaboración de la Universitat Jaume I, del primer Plan Municipal de Personas Mayores de Castellón, que tiene entre sus objetivos la lucha contra la soledad no deseada a través de iniciativas como el programa Castellón Acompaña, fomentar el envejecimiento activo o promover la inclusión y la intergeneracionalidad”.

Begoña Carrasco ha insistido en que “con obras como las que visitamos hoy estamos al lado de este colectivo cuyas necesidades y demandas son claves en la gestión municipal, ya que una de cada cinco personas que viven en Castellón son mayores de 60 años. De esta manera, cuidamos de su calidad de vida, apostamos por un estilo de vida que cuide la salud física, pero de manera también muy importante la salud mental”.