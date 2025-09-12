Magdalena 2026: Comença l'any fester de Castelló amb la Imposició de Bandes a les reines
Clara Sanz i Ana Colón lluiràn la banda verda amb honors, orgull i sentit de pertinença per ser les monarques de tot Castelló
Castelló obri el seu calendari fester amb la Imposició de Bandes aquest divendres i dissabte al Teatre Principal. Les reines de les festes de Castelló 2026, Clara Sanz i Ana Colón, mostren un orgull de pertinença, un orgull de genealogia i un respecte i gaudi màxim de les tradicions del seu poble, una capital que engega curs rendint pleitesia a les seues monarques.
Al seu costat estaran les dames de la ciutat, 13 xiquetes i joves que acompanyaran com a cort més íntima, a les reines de la festa plena castellonera. A Clara l'acompanyen Lledó Amat, Martina Valerino, María Marzá, Anna Manjavacas, Nayra Luque, Leyre Antón i Victorioa Arcos, dama de Cavallers. A Ana, Lledó Amat, Martina Valerino, María Marzá, Anna Manjavacas, Nayra Luque i Leyre Antón formen la cort infantil de Castelló 2026.
Ana Colón: «És un honor representar als xiquets de la festa i a tot el poble de Castelló»
De la gaiata 1 Brancal de la Ciutat, la monarca dels més menuts de la festa de Castelló és, als 11 anys, la felicitat màxima a l’espera lluïr la banda verda que li impossarà aquesta vesprada l’alcaldessa, Begoña Carrasco
-La Imposició de Bandes marca aquesta vesprada l’inici del calendari fester de Castelló, i l’inici del teu regnat fester de la ciutat. Quins sentiments li provoca?
-És un moment de molts nervis, de moltes emocions, i amb el cor a tot bategar a cada instant que me paro a pensar-ho. Per a la Imposició, està ja tot preparat. I aquesta setmana, amb els actes de la fundació de la ciutat i del comiat de l’any fester, que he viscut amb els companys de la gaiata 1, he viscut un primer instant superxulo amb la benvinguda, on he tingut un primer contacte amb les madrines i presidents d’aquest 2026. Estic molt feliç.
-Molt feliç en un moment dolç per al seu currículo fester, després de ser madrina de la gaiata 1 Barancal de la Ciutat, i la sorpresa de la trucada de l’alcaldessa, Begoña Carrasco, per comunicar-li que seria la reina dels xiquets de Castelló. Com ho recorda?
-És increïble. Cada vegada que ho pense i ho recorde, i ho faig molt, recorde els nervis dels moments previs, quan estàvem tots a casa pendents del mòbil, amics, família, companys de l’Escola de Dansa. I l’esclat d’alegria i el silenci quan va vibrar damunt la taula. Encara m’emocione i pense en quant feliç vaig ser. Més feliç que mai. Va ser superbonic, i sobre tot perquè estava envoltada de gent a la qual estime molt i sé que m’estima molt i va ser emocionant poder viure-ho al seu costat. Un gran record per sempre.
"Per a una persona que estima les festes de Castelló, les tradicions del seu poble, portar la banda verda és lo màxim"
-I després de la benvinguda ja has pogut conéixer a la que serà la teua cort completa en aquest any de regnat a la festa de Castelló. Quines són les sensacions?
-Són espectaculars i totes i cadascuna especials. Dimecres vàrem coincidir a l’acte de benvinguda, amb molts nervis, perquè havia de fer el meu primer discurs davant del món fester, però amb molta emoció perquè va ser la primera vegada que estàvem tots junts, les dames de la ciutat, les madrines i els presidents infantils. A les dames ja les coneixia de l’any passat, quan totes vàrem ser madrines, i sé, segur, que serem una pinya, y que serem superamigues. És un any especial per a mi, però també per a cadascuna d’elles, i entre tots el farem únic i màgic. A la reina Clara ja la coneixia, perquè hem ballat juntes a l’Escola de Dansa de Conso Jóvena. Ella és ja per a mi com una germana major, amb la que gaudiré d’un any superbonic. Estic seguríssima.
-Lluiràs la banda verda com a màxima representant de les festes de Castelló al costat de Clara Sanz per a tot el curs fester. Quins sentiments te provoca als teus 11 anys?
-Tots els del món! Per a una persona que estima les festes de Castelló, les tradicions del seu poble, portar la banda verda és lo màxim. Estic orgullosa de poder representar als xiquets i al poble sencer a Castelló i arreu del món. Estic superfeliç... i una mica nerviosa, perquè ja està ahí. Vull passar-m’ho molt bé, i que tots al meu entorn també ho passen genial. Serà un gran any..
-I comença ara el camí fins al tercer diumenge de Quaresma, quan arribaran les festes de la Magdalena, sant i senya del cicle fester de la capital. Què és el que més espera de la setmana gran?
Tot i cadascun dels actes (riu). En aquest camí, com dius, encara queden moltes coses. El primer és la Imposició de Bandes, que serà un dels moments més importants, crec; i després, la Galania, que és alhora sorprenent i màgica.
-I els actes que més t’agraden?
Bromes a banda, em quede amb tres: el Pregó Infantil, l’Ofrena de Flors a la Mare de Déu del Lledó i el Desfile de Gaiates. El primer, perquè és fruit de la tradició i mostra la força que tenim els xiquets de la festa; el segon, perquè és pura devoció a la Mareta de tot el poble de Castelló; i el Desfile, perquè mostra l’essència de les festes i és el moment en què els sectors mostren el seu símbol màxim: la gaiata.
Clara Sanz: «Ser reina és un orgull, una responsabilitat i un repte que assumeixo amb el cor»
Té 20 anys, estudia 3r de Magisteri a l’UJI i aquest 2026 serà la reina de les festes de Castelló després de la Imposició de Bandes que tindrà lloc aquest dissabte al Teatre Principal. «Vull representar a tot Castelló, la festa, la ciutadania i el carrer», diu
-Del madrinatge de la gaiata 6 Farola Ravalet a ser la reina de les festes de Castelló. Des de que el 24 de juliol va rebre la trucada de l’alcaldesa, Begoña Carrasco, com reviu aquell moment i com encara la seua Imposició de Bandes, aquest dissabte al Teatre Principal?
És emocionant. Quan penso en eixe moment, amb la meua família i amics a la vora, revisc i revisc el moment, que va ser indescriptible. I miro i remiro els videos i encara no m’ho crec. És una il·lusió feta realitat, un somni complit, que vull compartir amb tota la ciutadania.
-La Imposició de Bandes marca l’inici d’un regnat i el primer moment en què lliurà la banda verda que l’acredita com a reina de les festes de tot Castelló. Què sent?
Doncs , la veritat és que sento molts nervis. És, serà, un moment especial, únic, que ja no es tornarà a repetir i que no em deixa dormir aquestos dies... d’emoció, de pensar en mil coses, en molts detalls. I la veritat és que no m’ho puc imaginar: és que aquest any, la banda verda de reina la portarà jo! Aquestos dies, que esten reunint-mos amb les dames de la ciutat, elles també estan nervioses, i ens ho anem traspassat unes a les altres.
"Vull arribar a tot Castelló que m’estime moltíssim i al que vull retornar eixa il·lusió i eixe orgull que sento"
-Coneixerà a les dames de la ciutat de la seua etapa com a madrina de la gaiata 6, i a la resta de la c ort?
Tenia moltes ganes de coneixer a les madrines de tots i cadascun dels sectors de la ciutat, i aquesta setmana he tingut l’oportunitat de fer-ho, amb l’acte de benvinguda, que sempre és un moment molt bonic on fiques cara a les teues companyes de camí en aquest any que serà inoblidable i del que no vull perdre’m ni un instant. Amb les dames de la ciutat ja hem fet pinya, amb algun que altre sopar i trobada i són fantàstiques. Com elles, estic en un núbol d’emocions.
-L’acte del Teatre Principal, altament protocolari, marca l’inici del calendari fester castellonenc i d’un any que, com a reina, serà la màxima representant de la ciutat i de les seues festes. Què significa per a una festera lluÏr la banda verda i ser, juntament amb la reina infantil, Ana Colón, la cara i el cor de Castelló ací i fora de la ciutat?
Doncs, primer, suposa un orgull enorme. Ser reina de les festes de Castelló és un somni tant alt per a tota festera, que, en assolir-lo, només cap sentir orgull, al que sumo una gran responsabilitat. I sí, representar al meu poble, a la meua gent, festera i no festera, és un repte personal del que vull fer partícep a tota la ciutadania, al món fester, a les dames i a les madrines. Per a que gaudeixquen tant com jo.
-Un dia especial amb, suposo, una indumentària especial. Què ens pot contar?
És un traje molt especial, la veritat, completament nou, però amb molt detalls sentimentals, per retre homenatge a la meua família. Estem en els darrers preparatius, amb una falda nova de la Companyia de la Seda i un cos confeccionat a mà per una modista de casa, la qual cosa la fa molt especial per a mi. Perque a casa, tots s’han implicat amb aquest somni que ara comença, des de bordant pedres per al jubó i el delantal a mà fins a la restauració d’un mocador de la meua besàvia, que portaré a la Imposició. Tot fet des del cor, que és el que importa.
-Una nit especial que marca el començament del regnat fester. De quina manera veu eixe camí que ara s’inicia cap a la Magdalena?
Serà un any únic. Que espero, i sé fefaenment, que serà inobidable, i per això estic guardant en la memòria cada cosa que m’està passant, i que em passarà. Vull estar a tot, i amb tots. Ser la reina de les festes de Castelló, de tots, de les comissions de sectors, i la ciutadania, de les colles i els barris, arribar a un Castelló que m’estime moltíssim i al que vull retornar eixa il·lusió i eixe orgull que sento. Ser reina de les festes de Castelló és un orgull de genealogia que emociona el cor.
Suscríbete para seguir leyendo
- Castelló abre en septiembre el mayor bazar chino de la provincia: esta es su ubicación
- Intensa tormenta de madrugada en Castellón... y vuelve el caos a la avenida Valencia
- Aquí tienes la otra medida municipal para facilitar el pago de la tasa de la basura de 2025 en Castelló
- Los alumnos de un centro de Castellón comienzan el curso gracias a los bomberos
- Ya hay fecha exacta de apertura del 'megastore' de Druni en Castelló, que cerrará una de sus tiendas
- El obispado alquila el convento de San José de Castelló. Este es su nuevo uso
- Druni abre su nuevo ‘megastore’ de última generación en Castelló: así es
- La junta de una gaiata dimite en bloque a días de la Imposición de Bandas en Castelló