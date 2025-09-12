El PSPV de Castelló considera que "Carrasco reconoce que Ester Giner lleva dos años sin gestionar nada"

El grupo municipal socialista de Castelló ha señalado que la remodelación del gobierno municipal anunciada por la alcaldesa, Begoña Carrasco “nos muestra cosas que dan la razón a los argumentos del Partido Socialista durante estos meses: que la concejala del Grau, Ester Giner, lleva dos años cobrando 65.000 euros años a cambio de no gestionar nada".

Además, ha añadido que "la hasta ahora concejala de Bienestar Social, Maica Hurtado, ha quedado en evidencia tras meses de ninguneo a los colectivos sociales de la ciudad”.

Patricia Puerta, portavoz municipal de los socialistas, se ha referido en este sentido a una redistribución de competencias de los ediles del PP “que no ha venido acompañada por lo que toda la ciudadanía reclama a la señora Carrasco: la destitución del concejal de las Multas, Cristian Ramírez, al que además se premia con el área de Agricultura, cuando lo que tenía que hacer es dimitir tras acumular más de 170 multas sin pagar en zona azul”.

A juicio de la portavoz socialista, “la alcaldesa también ha perdido la oportunidad de desmarcarse de sus socios ultra, retirándole todas sus competencias a los concejales de Vox, que han convertido el gobierno municipal en un escaparate de mensajes de odio, misóginos, homófobos y negacionistas del cambio climático”.

Su permanencia en el gobierno “no hace más que mostrarnos a una alcaldesa cómoda con ese discurso”, ha lamentado Puerta.

Sobre Ester Giner, concejala del Grau, la decisión de darle ahora el área de Vivienda “demuestra, como hemos denunciado desde el Partido Socialista, que la edil del PP ha estado desde 2023 sin tener competencia alguna”.

Sobre el futuro, Patricia Puerta ha señalado que “tendremos que ver en qué cambia la política de vivienda en el Ayuntamiento, aunque mucho nos tememos que nada porque ya sabemos que el Partido Popular no cree en la vivienda pública, como nos ha demostrado su antecesor en el cargo en el ayuntamiento, Sergio Toledo”.

En “peor situación” se encuentra no obstante Maica Hurtado, que solo tendrá que gestionar Deportes al retirarle la alcaldesa las competencias en Bienestar Social. Para la portavoz socialista, “estamos ante un claro caso de desautorización por parte de la alcaldesa, quien reconoce así implícitamente el maltrato que ha dado Hurtado a las necesidades de los colectivos del tercer sector”.

Patricia Puerta ha asegurado que “han sido numerosas las entidades que nos han trasladado su malestar con la edil del PP, que ha arrinconado a las asociaciones en diferentes actos, además de no ser capaz ni siquiera de responder a simples correos electrónicos solicitándole reuniones o ayudas para sus respectivas iniciativas sociales”.