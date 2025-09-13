Castelló rinde pleitesía a la reina Clara Sanz con la banda verde castellonera

Castelló se rinde a los pies de la reina Clara Sanz Sobrino. El Teatre Principal se convirtió ayer en faro y corazón del món fester en el inicio del camino al tercer domingo de Cuaresma, el que marca el inicio de la festa gran, la Magdalena, eje vertebrador de la memoria colectiva de la capital. El coliseo lució con sus mejores galas, las de las sonrisas de las representantes de las gaiatas, junto a las damas de la ciudad y Na Violant, y sobre todo, la reina Clara, la soberana que, tras recibir la banda verde, fue y será símbolo vivo de la tradición.

Con la presencia de las fiestas hermanas, con la bellea del foc, Adriana Vivo, y la fallera mayor de València, Berta Peiró, la alcaldesa, Begoña Carrasco, impuso las bandas blancas que las acreditan como la corte de honor de la reina Clara a Paula Beltrán, de la gaiata 1 Brancal de la Ciutat; Núria García, de la 2 Fadrell; Adriana Lorena de la 3 Porta del Sol. De la 4 L’Armelar subió Amanda Pastor; María Tirado de la 5 Hort dels Corders; Claudia Beltrán de la 6 Farola-Ravalet; de la 7 Cor de la Ciutat, Belén Mateu; Andrea Naches, de la 8 Portal de l’Om; Edurne Hidalgo, de la 9 L’Espartera; Edurne López de la 10 El Toll; y Marta Armijo de la 11 Forn del Pla. De la 12 El Grau ascendió al escenario Claudia Albert; de la 13 Sensal, Raquel Guillén; de la 14 Castalia, Andrea Vlaicu; de la 15 Sequiol, María Collados; de la 17 Tir de Colom, Tania Candel; Yasmina Pérez, de la 18 Crémor; y, cerrando filas, Andrea Pérez de la 19 La Cultural.

La corte de honor

Con la Banda Municipal como telón de fondo del acto de imposición de bandas, las damas de la ciudad emprendieron su caminar como la corte de honor de la reina Clara, desde la Dama de Cavallers, Victoria Arcos; a Beatriz Also, Marta Ferrando, Lledó Calero, María Guzmán, Claudia Llopis y Naiara Gimeno. Tras ellas, coronando su sueño, y entre los aplausos del público y el món de la festa en pleno en pie, se coronó con orgullo y honores Clara Sanz como reina de las fiestas de Castelló.

Carrasco: "Nadie hay mejor que una ‘mestra’ de 20 primaveras"

Poesía, repaso histórico y una dedicatoria especial a la fallera mayor de València, con un recuerdo "para todas las víctimas de la dana". Estos fueron los emotivos contenidos de la intervención de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, en la imposición de la banda a la reina de las fiestas de la ciudad.

Tras una introducción en verso, la máxima mandataria municipal recordó la historia del Teatre Principal, "el primer Palau de la Festa y el sitio donde se celebran los grandes acontecimientos de nuestra ciudad desde 1894". Mencionó a la primera reina de las fiestas de la Magdalena, Carmencita Abriat, "castellonera que en 1945 se convirtió en la mujer más feliz de la Tierra, como lo contaba el centenario periódico Mediterráneo". Desgranó la evolución de estos festejos, con la primera Junta, "y el encargo de diseñar un programa con toda clase de actos, como un desfile creado por Manuel Segarra Ribes. Su nombre era el Pregó".

Dirigiéndose a la nueva reina, Carrasco afirmó "la alegría que me dieron cuando me dijeron que íbamos a tener una estudiante de Magisterio y futura maestra de primaria como embajadora de nuestras fiestas". "Así que no se me ocurre nadie mejor que una mestra de 20 primaveras, que ha hecho del voluntariado su razón de ser y una paciencia a prueba de bombas", como Clara Sanz. Una pasión por la enseñanza que viene de familia, como mencionó la alcaldesa.

Recuerdo a la dana

Uno de los pasajes con mayor sentimiento fue la referencia a la dana. "Sé que hablo en nombre de todo Castellón si digo que nuestro corazón sigue a vuestro lado. Somos la capital más pequeña en población, pero en la que tenéis 180.000 hermanos de sangre", como hizo el món de la festa local. También agradeció el papel de las reinas salientes, Paula Torres y Carla Ibáñez, y destacó la ilusión de la nueva Junta de Festes, con Raúl Collazos al frente.