Todos los comercios del centro de Castelló, a un solo clic

El Ayuntamiento de Castelló, bajo el lema Centro Comercial Centro, ha impulsado un proyecto para visibilizar y promocionar el tejido comercial de Castellón. Además, acercará tanto a vecinos como a turistas los encantos del comercio local y poniendo en valor su papel esencial en la economía y en la vida social del centro urbano.

El concejal de Comercio, Alberto Vidal, ha destacado que esta iniciativa supone una acción “clara y efectiva para impulsar el comercio de proximidad. Nuestro objetivo es que tanto los castellonenses como quienes nos visitan puedan apreciar la diversidad, la calidad y la cercanía que ofrece el comercio local".

Por eso, se ha presentado un folleto único que reúne a los 711 establecimientos que conforman la oferta comercial del centro de la ciudad. Este mapa muestra de manera clara y sencilla la ubicación de los aparcamientos del centro de la ciudad, facilitando así la orientación y el acceso a las principales zonas.

Además, los castellonenses también tienen la posibilidad de conocer estos comercios a través de un clic. Este folleto incluye un código QR que dirige a la página web oficial de Turismo, donde se puede consultar con detalle toda la oferta turística de la ciudad, así como descargar el plano en formato digital para llevarlo cómodamente en el dispositivo móvil.

Distribuido en distintas ubicaciones

El nuevo folleto cuenta con un plano intuitivo que será distribuido gratuitamente en los propios comercios, hoteles y en las oficinas de turismo, convirtiéndose en una herramienta práctica y accesible para quienes visitan o viven en la ciudad.

Esta acción se enmarca dentro de una estrategia más amplia de dinamización comercial, impulsada por la concejalía de Comercio en colaboración con las asociaciones de comerciantes, con la que se pretende dar mayor proyección a la oferta local.

Además, ha comentado que "este folleto pretende servir como un recurso práctico para reforzar la conexión entre los comerciantes y su entorno, al mismo tiempo que contribuye a dinamizar la economía del centro, especialmente en este periodo de vuelta a la rutina tras el verano”.