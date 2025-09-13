Compromís alerta que el govern del PP inicia el cobrament de la taxa de fem sense explicar l’abast real de la pujada
Garcia: “La desídia de Carrasco fa que les famílies i comerços de Castelló paguen el doble de taxa de fem”
El pròxim dilluns 15 de setembre es farà efectiva la primera domiciliació de la nova taxa de fem per a totes les famílies i comerços de Castelló. Paral·lelament, també s’ha enviat el primer rebut per carta, de manera que ja hi ha molts veïns i veïnes que han hagut d’afrontar aquest cobrament. Compromís assenyala que no serà l’únic, ja que l’alcaldessa Begoña Carrasco i el Partit Popular han optat per dividir el cobrament en diversos terminis amb l’efecte d’amagar que, en realitat, han duplicat el cost anual del servei. La coalició remarca que es tracta d’un increment desmesurat, fruit de “la desídia i la falta de treball” del govern municipal, que en dos anys no ha pres cap mesura per reduir la generació de residus ni per impulsar bonificacions efectives al reciclatge.
“La senyora Carrasco i el Partit Popular comencen ara el cobrament de la taxa del fem, una taxa que han decidit duplicar-nos a tota la ciutadania de Castelló bàsicament perquè han preferit tirar-li la culpa a uns altres i no fer res, a treballar”, ha remarcat el portaveu de Compromís, Ignasi Garcia. “Si Carrasco i el PP hagueren pres les mesures que havien de prendre, si hagueren fet grans bonificacions al reciclatge d’orgànica, i s’hagueren començat a treballar des que van entrar al govern, ara no farien aquest increment tan desmesurat que ens apliquen a tots els castellonencs i castellonenques”.
Compromís recorda que el Partit Popular va aprovar l’any passat una ordenança fiscal que duplicava la taxa de fem a totes les famílies i comerços de la ciutat. La coalició va ser l’únic grup polític que va presentar al·legacions a aquesta ordenança, advertint que no era la manera adequada de complir amb la legislació estatal i que s’havien de posar en marxa altres mesures per a reduir l’impacte. Ja al gener de 2024, la formació va portar una moció al ple amb propostes per a fomentar el reciclatge i evitar increments tan elevats, però el govern de Carrasco va optar per ignorar-les.
Entre aquestes mesures, la formació proposava mantindre els ecoparcs mòbils, aplicar bonificacions reals a qui reciclara correctament l’orgànica i treballar amb els comerços per a reduir els residus. Compromís recorda que si s’haguera seguit la seua proposta de crear bonificacions especials per als comerços i empreses que aposten per generar residus zero i actuen de manera corresponsable, el pagament del tribut hauria sigut més just i equilibrat.
“El resultat de no haver fet res és que hui les famílies i els comerços paguen el doble, quan si el govern haguera actuat amb responsabilitat, hauríem reduït tant el cost de recollida com el de tractament i, per tant, l’increment de la taxa no hauria sigut tan gran”, ha explicat Garcia.
La coalició també recorda que el sistema de bonificacions anunciat pel PP és “insuficient i discriminatori”: només preveu un descompte del 50% per a qui faça ús de l’ecoparc, però no s’aplicarà fins a 2026 i deixa fora milers de famílies inquilines, que paguen la taxa però no poden acreditar el reciclatge perquè no consten com a propietàries de l’habitatge.
Per a Compromís, el govern municipal ha preferit fer “política mediocre” de cara a la galeria, en lloc de donar respostes d’alçada. La coalició sosté que aquesta desídia s’ha traduït finalment en un rebut del fem duplicat per a tota la ciutadania de Castelló.
