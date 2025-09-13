El local de un 'buque insignia' del comercio de Castelló encuentra nuevo inquilino

Uno de los nombres de referencia del comercio castellonense se despedía el pasado mes de julio de la ciudad. Después de ocho décadas al servicio de Castelló y su provincia, la firma Almacenes Monfort cerraba sus últimas tiendas, con el nombre de Monfort Hogar y Centro de Oportunidades, en la avenida Valencia y la calle Benárabe. Pero, apenas un par de meses después, el local de la avenida Valencia ya tiene un nuevo inquilino.

Será una empresa fundada en 1981 y basa su actividad principal en la distribución profesional de material eléctrico, automatización, climatización y fontanería en toda España, la que próximamente abrirá una tienda en este inmueble.

De hecho, cuenta con 85 puntos de venta por el territorio nacional, a través de los cuales actúa de nexo de unión entre el fabricante y el instalador profesional en el mercado de transacciones comerciales entre dos empresas.

Segundo establecimiento

No será el primer local con el que Grupo Electro Stocks (GES) cuente en la ciudad de Castelló. A principios de este año, el pasado 7 de enero, GES subía la persiana de Fluid Stocks | Electro Stocks Castellón. Este punto de venta de la empresa se encuentra ubicado en la Avenida de Lairon 34A, dentro del polígono industrial de la Ciudad del Transporte.

Estas instalaciones cuentan con 1.500 metros cuadrados, además parking tanto interior como exterior. En total, trabajan diez empleados que se encargan de «ofrecer asesoramiento técnico especializado y atención personalizada a los instaladores de la zona».

Así, en esta tienda y en la que abrirá próximamente, según señala GES, se ofrecen «soluciones de primeras marcas adecuadas tanto para instalaciones eléctricas, de iluminación, canalización, herramientas, telecomunicaciones, renovables y movilidad eléctrica».

También se ofrecen herramientas para proyectos relacionados con fluidos que requieren soluciones de fontanería, climatización, calefacción y saneamiento.