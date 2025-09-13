La primera jornada de Street Park Miles llena de vida el centro de Castelló

La capital de la Plana se ha llenado de vida este primer día del ‘Street Park’, que este año alcanza su tercera edición y que ha convertido las calles de la ciudad en un gran espacio de ocio y entretenimiento para toda la familia. La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, y la concejal de Turismo, Arantxa Miralles, han recorrido esta mañana los distintos puntos del evento, que incluye pintacaras, hinchables, conciertos y una amplia oferta de juegos gratuitos. También han participado la Reina Infantil de las Fiestas de la ciudad, Ana Colón y las Damas Infantiles.

La primera edil ha destacado que “una vez más Castellón se llena de vida y de alegría con esta propuesta de ocio pensada para que los más pequeños y las familias disfruten jugando en las plazas y calles de de la ciudad. Gracias al Street Park, la ciudad y el distrito marítimo tienen más dinamismo, con la consiguiente repercusión para el comercio y la hostelería local”.

Durante toda la jornada, las principales calles y un total de 11 plazas; (Plaza Mayor, Pescadería, Santa Clara, Clavé, Aulas, Tetuán y Huerto Sogueros, plaza Borrull y Fadrell y en el Grao en la Plaza de la Banderola y el Parque Josefina López), han acogido más de 30 actividades para niños. Además, de forma simultánea, casi una veintena de personajes disfrazados a tamaño real han recorrido las calles del centro durante toda la jornada, animando la celebración e interactuando con los más pequeños.

La alcaldesa, Begoña Carrasco, y la concejal de Turismo, Arantxa Miralles junto a Reina Infantil de las Fiestas, Ana Colón, y las Damas Infantiles. / Mediterráneo

Por su parte, la concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha explicado que “esta tercera edición del Street Park consolida un proyecto que nació con el objetivo de acercar la diversión y el ocio de calidad a todos los vecinos de Castellón. Hoy Castellón está lleno de energía, vitalidad y alegría, y podemos comprobar cómo las familias disfrutan de actividades pensadas para que los más pequeños se diviertan, al mismo tiempo que los vecinos redescubren su ciudad de una manera diferente”.

La concejal ha añadido que “hemos trabajado durante meses en cada detalle de esta programación, porque queremos que Castellón sea un referente en ocio familiar. La respuesta de los vecinos y visitantes demuestra que lo estamos consiguiendo: los comercios y la hostelería se benefician de esta gran afluencia, y al mismo tiempo conseguimos que los niños vivan experiencias inolvidables en sus calles. Sin duda, este evento se ha convertido en una cita imprescindible para dar la bienvenida al curso escolar”.

Estreno del tren turístico

Una de las novedades más destacadas de esta edición ha sido el tren turístico, que ha estado prácticamente lleno en todos sus pases durante este primer día.

El tren turístico que estará activo toda la jornada..jpg / Mediterráneo

La concejal de Turismo ha señalado que “la incorporación del tren turístico ha sido un éxito en este primer día, ya que ofrece a vecinos y visitantes una forma distinta de recorrer Castellón, en un trayecto de 30 minutos al precio de 2 euros, gratuito para menores de 3 años”.

El recorrido parte de la Calle Colón y transita por Calle Mayor, Plaza María Agustina, Gobernador, Borull, Escultor Viciano, Gasset, Ruiz Zorrilla, San Vicente, Ronda Mijares y Calle Zaragoza, para regresar finalmente a la Plaza de las Hierbas. También estará disponible el próximo domingo a lo largo de toda la jornada.

Street Park también en el Grao

El evento también ha continuado en el distrito marítimo, con el parque Josefina López San Martín y el parque de la Panderola como epicentros de la diversión en el Grao. Hinchables, y talleres de manualidades han permitido que esta zona participe activamente en la celebración, ampliando un año más el alcance del Street Park más allá del centro de la ciudad.

Talleres medioambientales

Los talleres medioambientales, organizados por la concejalía de Medio Ambiente, han vuelto a cosechar un gran éxito. Se han desarrollado actividades sobre reciclaje creativo, huertos urbanos, energías renovables, instrumentos musicales con materiales reciclados y casas de pájaro, entre otras. Además, se han celebrado un concierto con temática sostenible, enseñando a los más pequeños la importancia de cuidar el planeta de manera divertida e interactiva.

El Street Park continuará el próximo domingo, ofreciendo la misma programación durante toda la jornada, para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de Castellón convertido en un auténtico parque urbano lleno de juegos, música y diversión para toda la familia.