El PSPV-PSOE de Castelló acusa a PP, VOX y Junts de “pisotear los derechos laborales” al tumbar la reducción de la jornada laboral

El PSPV-PSOE de Castelló ha acusado este viernes al PP, VOX y Junts de “pisotear los derechos de las clases trabajadoras” después de que las tres formaciones de derecha hayan unido fuerzas esta semana para tumbar en el Congreso la propuesta del Gobierno de España de reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales.

La diputada socialista Susana Ros ha reprochado que “los diputados castellonenses del PP y VOX deberían salir a dar la cara ante los miles de trabajadores y trabajadoras de nuestra provincia que estaban esperando esta medida impulsada por el ejecutivo central para mejorar sus condiciones y avanzar en la conciliación de la vida laboral y familiar”.

En esta línea, Ros ha remarcado que las derechas “vuelven a demostrar que son un freno y un obstáculo para España, un muro que solo sirve para detener cualquier progreso o ampliación de derechos”. “No han tenido ni la más mínima consideración con millones de ciudadanos y ciudadanas que reclaman la reducción de la jornada laboral y que saben que su aprobación comportaría mejoras sustanciales en conciliación familiar y laboral”, ha añadido.

La diputada castellonense ha garantizado que “el PSOE seguirá trabajando sin descanso para superar el bloqueo de la derecha y para que esta medida salga adelante, porque mejorar la vida de la gente es la gran prioridad de este Gobierno”. Asimismo, ha advertido que “aunque PP y VOX intenten dinamitar cualquier ampliación de derechos para las clases medias y trabajadoras, no lo lograrán”.

Finalmente, Ros ha recordado que este es el Gobierno que ha hecho posible cifras récord de afiliación a la Seguridad Social en Castelló, la creación de empleo indefinido como nunca antes, una subida de más de 400 euros del salario mínimo interprofesional, la equiparación y ampliación de los permisos de maternidad y paternidad y el incremento de las pensiones en más de 300 euros. “Este es un Gobierno con un fuerte sello social y lo seguirá imprimiendo en todas sus políticas, le pese a quien le pese”, ha concluido.