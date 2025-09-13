La vuelta a la rutina no libra a las ITV del colapso: solo hay citas en Castelló y para noviembre

Los castellonenses continúan experimentando serias dificultades a la hora de superar el trámite obligatorio de la inspección técnica de vehículos (ITV) en las estaciones ubicadas en la provincia. La vuelta a la rutina tras el verano ni mucho menos ha supuesto un alivio en el colapso del servicio, pues tras el pico de actividad que se suele registrar en julio y agosto sigue manteniéndose la misma problemática: resulta imposible encontrar en estos momentos turno disponible antes de noviembre.

Tanto la herramienta que existe en la página web de la Societat Valenciana d’Inspecció Tècnica de Vehícles (Sitval), la empresa pública encargada del servicio, como su canal telefónico solo permiten reservar cita, según pudo comprobar ayer este diario, para el 10 de noviembre en la instalación ubicada en la avenida València de Castelló, lo que supone una demora de alrededor de dos meses. Ni la base localizada en Vila-real, ni tampoco la de Vinaròs, ofrecen disponibilidad alguna a los usuarios, reflejando agendas completas hasta el penúltimo mes del año.

¿Sin reservar?

A pesar de que la Conselleria de Industria aseguró este verano que en las estaciones de Castelló y Vila-real «se atiende sin cita previa a unos 350 vehículos a diario», cuando un usuario consulta por esta posibilidad a Sitval a través de los canales disponibles se indica que «no se puede ir sin cita a las estaciones de Castellón». «Quienes residen en la provincia suelen ir a la de Massalfassar, donde sí se puede», indican desde la empresa pública a las personas que consultan al respecto.

«Necesitaba pasar la inspección para mi furgoneta que uso para trabajar y me he tenido que ir hasta Riba-roja porque si no me exponía a una multa importante», lamenta un vecino de Almassora afectado por las esperas para superar la ITV, quien urge que «esto debe solucionarse».

Más allá, en marcha está el procedimiento que aspira a terminar con esta problemática a través de una oferta pública de empleo que supondrá la incorporación de hasta 112 efectivos a las distintas bases de la Comunitat Valenciana, pues el déficit de personal constituye el principal obstáculo para acabar con la demora, según vienen manteniendo los sindicatos.