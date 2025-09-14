¿Por qué Begoña Carrasco refuerza Vivienda y Bienestar Social?

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, anunció el pasado jueves por sorpresa la reestructuración de su gobierno de cara a la segunda mitad de legislatura. Unos cambios que fundamentalmente persiguen reforzar durante lo que resta de mandato dos áreas que se erigen como claves en la ciudad, las de Vivienda y Bienestar Social, ambas muy ligadas a atender las necesidades de la ciudadanía.

Como recogió este diario, será la hasta ahora teniente alcalde del Grau, Ester Giner, quien asuma la Concejalía de Vivienda; mientras que Bienestar Social pasa a estar en manos de Clara Adsuara, quien también continúa al frente del área de Gente Mayor.

Precisamente la remodelación acometida por Carrasco busca facilitar la dedicación de los ediles ante la multitud de proyectos previstos en ambas áreas:

Vivienda

Desarrollo de unidades de ejecución

Está prevista la construcción de más de 3.800 viviendas en Castelló, las cuales se harán realidad en los próximos años en cinco áreas diferentes de la ciudad y más del 43% serán viviendas de protección pública. El objetivo pasa por liberalizar suelo, aumentar la oferta y permitir que pueda ir descendiendo el precio. En concreto, se están poniendo en marcha los sectores de Soler i Godes, la unidad de ejecución de Donoso Cortés o Gran Vía, además de reactivar la activación de la UE-24, entre el Hospital General y Riu Sec, que llevaba cerca de una década parada. También se aprobó hace poco el Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable Residencial SR-Censal, donde además de reservar suelo para una futura dotación educativa y otra deportiva, se van a construir 1.128 viviendas. Además, la colaboración entre Ayuntamiento y Generalitat hará posible la construcción de 121 viviendas protegidas en Censal.

Plan de barrios

Se invertirán más de 17 millones de euros, procedentes de fondos europeos Next Generation, a través del plan de barrios, lo que beneficiará a familias de cinco grupos residenciales, con cerca de 600 viviendas. Castelló se erige como ciudad pionera en toda la Comunitat con su apuesta por entornos urbanos y comunidades más sostenibles.

Adquisición de vivienda social

El equipo de gobierno destinará más de 1,5 millones de euros a la adquisición de viviendas sociales, la cuantía más alta invertida en ello por el Ayuntamiento.

Bienestar Social

Cambio en la estructura de Servicios Sociales

Ante el incremento de las competencias asumidas por el departamento, se redimensionará para prestar un mejor servicio a la ciudadanía, a través de la creación de plazas estructurales de personal para la atención de Servicios Sociales y acabar de esta forma con los contratos-programa, dando estabilidad a los equipos.

Atención unificada

Dentro de la mejora de la atención ciudadana, uno de los proyectos de mayor calado tiene que ver con el traslado de los servicios de la zona centro de la ciudad al nuevo edificio de Borrull. De esta manera se prestarán de manera conjunta las prestaciones municipales y de la administración autonómica, optimizando recursos y agilizando trámites.

Servicios periféricos

Del mismo modo, el Ayuntamiento actuará también en reformar y dignificar los servicios sociales periféricos de los diferentes distritos. Las mejoras se realizarán en las diferentes tenencias de alcaldía, contando así con espacios debidamente acondicionados que permitan una atención de calidad, en línea con la actuación ya realizada en el distrito Sur recientemente.

Más dotaciones

Otra de las novedades consiste en la puesta en marcha de un Centro de Parkinson, que se convertirá en un centro integrado y aspira a ser referente en toda la Comunitat Valenciana. Destaca además la colaboración con Asociación-Fundación de Daño Cerebral Adquirido Ateneu Castelló, con la que se trabaja para ganar espacio. Y, además, se van a poner en marcha tres nuevas Unidades de Respiro en la ciudad.

Pagos a entidades

El consistorio tiene contemplado seguir avanzando en la mejora del pago de los diferentes convenios y subvenciones a entidades. Ahora reciben los fondos en el primer semestre.