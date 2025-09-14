Arrancan las obras del TRAM en el Grau de Castelló: los desvíos al tráfico

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio pondrá en marcha esta misma semana las obras para ejecutar el nuevo tramo de plataforma reservada del TRAM en el Grau de Castelló que persiguen que los usuarios lleguen a la playa del Gurugú sin ningún transbordo.

El Ayuntamiento de Castelló ha abordado en la Junta de Distrito la actuación, encuentro en el que han estado presentes el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, y la teniente alcalde del Grau, Ester Giner, quienes han dado cuenta de que los trabajos arrancarán el martes, 16 de septiembre.

Carril reservado

La intervención procederá a señalizar un carril reservado a los vehículos del TRAM a lo largo de la avenida Ferrandis Salvador y a acondicionar las paradas previstas para este medio de transporte. Su ejecución corre a cargo de la Dirección General de Transportes y Logística.

El carril que se habilitará en exclusiva para el transporte público discurrirá pegado al Pinar, respetando los dos sentidos de circulación que existen ahora mismo para el resto de vehículos. Las plazas de aparcamiento que se verán afectadas por la obra se recuperan en varias parcelas que quedarán habilitadas en las inmediaciones de esta zona.

Ramírez ha informado de que la actuación, que cuenta con fondos europeos, concluirá, según los plazos de la Conselleria, antes de finalizar el año. Y, de esta manera, “se podrá acceder en TRAM hasta la playa del Gurugú sin ningún trasbordo”, explica el concejal. “El carril de uso exclusivo para el TRAM garantiza el cumplimiento de la frecuencia de este transporte público sostenible”, añade Ramírez.

Reunión de la Junta de Distrito, con Ramírez y Giner. / MEDITERRÁNEO

Tres nuevas paradas

A lo largo de este tramo, comprendido entre entre la rotonda del Aeroclub y la rotonda del Centenario, está prevista la construcción de tres nuevas paradas: la primera a la altura de la Escuela de Hostelería, la segunda próxima a la residencia de mayores y la tercera cercana al hotel, junto al club de golf.

Actualmente, el TRAM hasta la playa está funcionando en fase de pruebas y será con la construcción de esta plataforma reservada cuando se complete la actuación. Para Ramírez, “lo más importante es garantizar las frecuencias para que la Línea 1 del TRAM siga siendo la elegida por una gran mayoría de usuarios en sus desplazamientos urbanos”. “De esta manera, quien se suba en uno de los convoy TRAM en la UJI podrá desplazarse hasta la playa del Gurugú sin necesidad de hacer trasbordo, como ocurre ahora”, concluye.

Itinerario alternativo

Durante estas obras, de manera puntual, se desviará el tráfico en sentido hacia Benicàssim por la avenida Castalia y se mantendrá un carril en el sentido de Benicàssim hacia Castelló. Los accesos para residentes y a la farmacia están garantizados, según indican desde el Ayuntamiento.

Una vez acaben los trabajos, aclaran, la circulación volverá a ser en dos sentidos, como ocurre ahora.