Carrasco destaca que eventos como la 40ª edición de Big Twin refuerzan el posicionamiento turístico de Castelló

Eventos como la 40ª edición de la convención nacional e internacional Big Twin, celebrada estos días en el Grau de Castelló, "refuerzan el posicionamiento de Castellón como destino turístico y dejan patente la apuesta de este gobierno por ofrecer propuestas diferentes, que atraigan a todo tipo de visitantes”.

Así lo ha defendido la alcaldesa, Begoña Carrasco, junto a la teniente alcalde del Grau, Ester Giner, quienes se han sumado a la última jornada del encuentro de amantes de las Harley, que ha convertido al distrito marítimo en epicentro de una programación especial para conmemorar las cuatro décadas de esta cita.

Ruta Biker

La primera edila, en el marco de la ruta Biker que ha arrancado a las 11.30 horas desde el Pinar hasta el Desert de les Palmes, ha señalado que "desde el pasado jueves han hecho su parada en Castellón y concretamente el Grao, cientos de visitantes venidos de diferentes puntos del país y también de otros países de Europa”, por lo que ha remarcado que “la ciudad se ha llenado de vida, ofreciendo música en directo, gastromarket, actividades para todos los públicos y edades y, lo más importante, una vez más la ciudad se ha convertido en un atractivo destino tanto a nivel nacional como internacional”.

Carrasco ha recordado que “una de nuestras principales premisas y así lo estamos cumpliendo, es desestacionalizar el turismo ofreciendo durante todo el año propuestas atractivas y diferenciadoras que sean capaces de provocar ese ‘efecto llamada’ para conseguir atraer a turistas y visitantes”. La primera edila ha recordado que “esto conseguirá dinamizar la economía local por el impacto que puede derivar en la hostelería y en el comercio de la ciudad”.

De conciertos a zona de niños

De este modo, cientos de moteros ataviados con sus respectivas Harley han hecho su parada en Castelló para disfrutar de conciertos, la zona gastro market, la zona de glamping premium, además de otros espacios como la ‘Kids Zone’, las actividades diurnas que se han realizado en la playa, la zona Market Premium con expositores de marcas de ropa, accesorios moteros y otras iniciativas, en este caso, relacionadas con la sostenibilidad ambiental.

La teniente alcalde del Grao, Ester Giner, también ha valorado de forma muy positiva este evento que afirma “está más que consolidado en la ciudad y sirve de reclamo para que visitantes y turistas descubran el Grao y todo lo que ofrece, tanto a nivel de espacios naturales, que conozcan la oferta gastronómica, cultural y de ocio”.