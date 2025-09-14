Compromís: "Castelló és cada vegada més antipàtica per a qui es mou en bicicleta"
Acusen l'equip de govern d'eliminar el carril bici del carrer Herrero "per pur sectarisme"
La finalització de les obres al carrer Herrero de Castelló han suscitat una valoració negativa de Compromís. La coalició política afirma que estes actuacions "han servit únicament per a eliminar el carril bici existent". Una decisió que consideren "sectària i ideològica".
El portaveu del grup municipal de Compromís a l'Ajuntament de Castelló, Ignasi Garcia, esmenta que abans, en eixe carrer "hi havia dos voreres, dos carrils de cotxe i un carril bici. Ara només hi ha dos voreres i dos carrils de cotxe. L’únic objectiu de la senyora Carrasco era esborrar l’espai per a la bicicleta".
Contradiccions amb els plans municipals
La formació recorda que la mesura contradiu el Pla Director de la Bicicleta, que defineix un eix ciclista nord-sud al qual pertanyien els carrers Herrero, Sant Fèlix i Sant Roc. En lloc de reforçar-lo, el govern del Partit Popular ha optat per suprimir-los. A més, la mateixa alcaldessa va aprovar el passat mes de juliol el projecte de Zones de Baixes Emissions (ZBE), on aquest eix figurava com a prioritari.
Compromís assenyala que el PP acumula dos anys de govern en els quals "l’únic que ha fet al centre de Castelló és reduir espais segurs per a la circulació en bicicleta". Mentrestant, ha renunciat a desenvolupar altres vies previstes, com el carrer Navarro o la plaça Clavé. "És increïble que aproven documents que parlen de fomentar la mobilitat sostenible i després facen exactament el contrari", remarquen.
Una ciutat menys amable amb la bicicleta
Per a la coalició, aquestes decisions agreugen la convivència entre ciclistes i vianants i allunyen Castelló dels estàndards europeus en matèria de mobilitat. "Cada vegada tenim una ciutat més difícil i antipàtica per a qui tria la bicicleta", ha advertit Garcia, qui ha insistit que la mobilitat segura i sostenible passa per una xarxa de carrils bici diferenciats, tal com preveuen els plans municipals.
- Castelló abre en septiembre el mayor bazar chino de la provincia: esta es su ubicación
- Intensa tormenta de madrugada en Castellón... y vuelve el caos a la avenida Valencia
- Aquí tienes la otra medida municipal para facilitar el pago de la tasa de la basura de 2025 en Castelló
- El local de un 'buque insignia' del comercio de Castelló encuentra nuevo inquilino
- Los alumnos de un centro de Castellón comienzan el curso gracias a los bomberos
- Ya hay fecha exacta de apertura del 'megastore' de Druni en Castelló, que cerrará una de sus tiendas
- El obispado alquila el convento de San José de Castelló. Este es su nuevo uso
- Druni abre su nuevo ‘megastore’ de última generación en Castelló: así es