Fervor y emoción en Castellón durante el emotivo Paso por el manto de la Mare de Déu del Lledó
Tras la misa de las 11.00 horas en la Basílica, los fieles se han acercado a la patrona para pedir su protección en un acto de fe, tradición y unión del pueblo
Este domingo Castellón ha vivido uno de los momentos más emotivos y esperados de su calendario religioso: el Paso por el manto de la Mare de Déu del Lledó. La cita ha tenido lugar al finalizar la misa de las 11.00 horas en la Basílica, cuando los fieles se han acercado hasta la patrona para pedir su protección y encomendarle sus intenciones.
Se trata de una tradición profundamente arraigada que ha combinado espiritualidad y devoción popular, convirtiéndose en un acto de comunión entre generaciones. Desde hace décadas, el manto de la Mare de Déu del Lledó ha simbolizado refugio y esperanza, un espacio donde la comunidad se ha reunido para expresar sus sentimientos más profundos.
Más allá de lo religioso, el Paso por el manto ha sido también un gesto colectivo que ha reforzado el sentimiento de pertenencia e identidad local. Castellonenses y visitantes han compartido un instante único de fe, tradición y amor a su patrona, consolidando una vez más a la Mare de Déu del Lledó como un verdadero punto de encuentro y unión para todo el pueblo.
