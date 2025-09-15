Castelló arranca la II Ruta de l'esmorzaret dels barris con almuerzos a 8 euros
La iniciativa, que se prolongará hasta el 1 de noviembre, ofrece propuestas atractivas para almorzar
Castelló ha dado este lunes por inaugurada la segunda edición de la Ruta de l’esmorzaret dels barris. El concejal de Barrios, Paco Cabañero, junto al teniente alcalde del distrito Oeste, Vicent Sales se han encargado visitar diferentes establecimientos participantes que ya han comenzado a servir almuerzos en la primera jornada de esta campaña que, según Cabañero, “ha despertado el interés, ya que las propuestas gastronómicas son variadas y apetecibles”.
Así pues, el edil ha destacado la buena acogida de la iniciativa en su primer día y ha señalado que “a través de esta campaña de dinamización, en esta segunda edición, hemos conseguido atraer a más bares y restaurantes y al tratarse de propuestas atractivas de almuerzo, están sirviendo de reclamo para que vecinos de la ciudad así como visitantes de localidades vecinas descubran estos establecimientos en los barrios de nuestra ciudad”, asevera Cabañero
En total, son 22 los bares y restaurantes que se han sumado a la campaña gastronómica y de dinamización de los barrios de la ciudad, que se prolongará hasta el 1 de noviembre. El precio de 'l’esmorzar' es de 8 euros e incluye un bocadillo o plato, bebida y café o carajillo.
Premios
Cabañero ha indicado que “de la misma forma que el año pasado, este año también habrá premios para los locales participantes y para aquellos que degusten los almuerzos”.
De este modo, los establecimientos mejor valorados podrán ganar premios económicos de 250 euros, 150 euros o 100 euros, así como un videoreportaje para promocionar su local y productos.
Por su parte, de entre todos los participantes que rellenen “su pasaporte de esmorzador ” en cada local donde vayan a almorzar, cuando cuenten con 5 sellos diferentes entrarán en el sorteo de un almuerzo semanal gratuito durante todo un año, a consumir en alguno de los locales participantes.
