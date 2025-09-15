Conoce las rebajas fiscales del Ayuntamiento de Castelló para 2026

El Ayuntamiento de Castelló ha aprovechado la primera reunión de trabajo con los grupos de la oposición, PSOE y Compromís, para tratar las ordenanzas fiscales del próximo presupuesto municipal para anunciar nuevas rebajas fiscales de cara a 2026.

El edil de Economía, Juan Carlos Redondo, ha señalado que estas novedades sirven “para cumplir con la promesa que hicimos a los castellonenses de seguir bajando impuestos y para amortiguar el basurazo impuesto por el gobierno de Pedro Sánchez”.

Reducción del IBI un 2% en 2026

El consistorio de la capital de la Plana reducirá el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) otro 2% el próximo año. De esta manera, se acumulará una rebaja del 8% desde el inicio de la legislatura. “Aplicamos de nuevo una rebaja en este recibo que es que afecta a la mayor parte de las familias castellonenses, para al final del mandato haber aplicado una rebaja del 10% en este recibo, tal y como nos comprometimos”, ha puntualizado.

Suspensión de tasas por ocupación de vía pública

El Ayuntamiento, por tercer año consecutivo, suspenderá las tasas por ocupación de vía pública a los bares, restaurantes y cafeterías. “Estarán exentos de este pago un año más, dándoles un balón de oxígeno para garantizar la continuidad del servicio de terraza que nos ayuda a mantener una ciudad viva, impulsando así la economía local”, ha explicado Juan Carlos Redondo.

Bonificación de la tasa de basura para inquilinos

Al igual que ya sucede con los propietarios, Redondo ha anunciado que el Ayuntamiento bonificará a los inquilinos la tasa de basura. A partir de 2026, estos también obtendrán descuentos en las visitas al Ecoparque "con el objetivo de amortiguar el basurazo impuesto por el gobierno de Pedro Sánchez y sea lo menos duro posible para los bolsillos de las familias. “El proceso administrativo para obtener las bonificaciones comporta que habrán de presentar el contrato de arrendamiento, entre otros documentos, pero igualmente se podrán beneficiar por su contribución a una ciudad más limpia”, ha señalado el edil.

Bonificaciones a empresas con servicios propios de gestión de residuos

También para las empresas que tengan servicios propios de gestión de residuos se contemplan bonificaciones de cara al nuevo presupuesto. “Nuestro compromiso es claro, menos carga fiscal para las familias y un Castelló más sostenible”, afirma.

Tarjeta ciudadana y contenedores de orgánica

Finalmente, Juan Carlos Redondo ha querido recordar que la entrada en vigor del nuevo contrato de limpieza, que comporta una inversión de 26 millones de euros anuales, traerá consigo la incorporación de contenedores inteligentes para depositar residuos orgánicos. Además, el uso de la tarjeta ciudadana también premiará a quien más recicle.