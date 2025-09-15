La despedida de un comercio histórico de Castelló: más de un siglo entre suelas y tacones de zapatos

Un pequeño cartel situado en la fachada del número 61 de la calle San Blas de Castelló avisa de un negocio de reparación de calzado con el nombre de su propietario, Manolo. Pero, tan humilde envoltorio esconde una historia centenaria que llegará a su fin el próximo 27 de octubre.

Se trata de un relato protagonizado por Manuel Sidro, su padre y su abuelo; tres generaciones de zapatos que se han dedicado durante décadas a reparar el calzado no solo de los castellonenses, sino también de vecinos procedentes de otras localidades de la provincia.

Con cierta resignación e intentando esconder la pena, Manuel Sidro, el actual propietario del comercio, explica que después de 40 años al frente del negocio, no habrá nadie que recoja el testigo.

«Sí, se acaba conmigo. Tengo una hija, pero ella está a otras cosas. Además, no tengo ganas de tener ningún inquilino, porque yo vivo en la parte de arriba y, si hubiera algún problema con él, sería muy desagradable», comenta Sidro.

La despedida de un negocio centenario de Castelló / Erik Pradas

La vida de Manuel Sidro ha estado ligada siempre a este bajo donde que alberga el taller de reparación, el mismo en el que se colaba cuando salía de clase del colegio y del instituto. «Desde pequeño, nunca he faltado. Siempre que acababa, me venía aquí con mi padre. Yo estudié una formación profesional, pero me quedé con el negocio familiar», cuenta.

Salón de limpiabotas

Un accidente tiene la culpa de que, a principios del siglo XX, este taller abriera sus puertas. El abuelo de Manuel Sidro, que era labrador, sufrió un accidente en el que perdió una pierna. «Entonces se tuvo que buscar la vida y fue cuando abrió este negocio», señala.

Además, también hubo un tiempo en el que regentaron un puesto de limpiabotas. «Se encontraba en la calle Ruiz Zorrilla. Lo llevaban mi abuelo y otra persona y, como ambos eran sordomudos, se le conocía como el saló dels muts», rememora Manuel Sidro.

Atrás quedan los tiempos de abrillantar zapatos, pero el actual dueño todavía se enfrenta a diario a un gran número de encargos. «Faena siempre hay. De eso no me puedo quejar», afirma.

Así, todavía hoy y hasta el cierre definitivo de su tienda, se dedica a hacer zapatos de ortopedia y a medida o a la reparación y los arreglos de calzado. «Antes no solo venía gente de Castelló, también de otros pueblos de la provincia, porque en esos no había zapateros», señala.

Encargos llamativos

Más de cuatro décadas gestionando el comercio, dan para muchas anécdotas y para algunos encargos llamativos. Manuel Sidro recuerda especialmente uno. «Una vez un señor me pidió que le hiciera un zapato para su perro.

El animal había perdido una pata y el hombre había encargado una de palo. Me pidió si podía hacerle una funda de piel para que pudiera caminar con más facilidad», recuerda. Él hizo el encargo, pero ya no sabe si fue muy útil para que el perro pudiera moverse con normalidad.

También guarda un especial recuerdo del homenaje que el Ayuntamiento de Castelló hizo a su comercio en 2017. «Fue un acto en el que reconocieron a tres negocios veteranos de la ciudad. Fue bonito porque se proyectaron fotos antiguas del taller y también hubo vídeos.

Fue una forma muy emotiva de recompensar el trabajo hecho durante todos estos años», afirma. Además, en un rincón del bajo, justo al lado del mostrador, descansa una escena en cerámica, entregada por el consistorio, como recuerdo de aquel homenaje de hace ocho años.

«Nadie es imprescindible», asegura Manuel Sidro, intentando quitarle hierro al cierre definitivo de su taller de reparación de zapatos. Sin embargo, en un cajón del mostrador, guarda recortes de periódico e imágenes antiguas de su negocio que, al final, también son una parte de su vida.

En el barrio, los clientes ya se preguntan a dónde a partir de noviembre a realizar los arreglos. «La verdad es que no lo sé porque cada vez hay menos gente que se dedique a esto», señala Sidro cuando se le pregunta.