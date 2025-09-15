La música de la Banda Municipal de Castellón conmemorará el 60 aniversario de Afanias

El Auditori de Castelló será el escenario, el próximo viernes, 31 de octubre, del concierto benéfico Aromes de la Plana que ofrecerá la Banda Municipal de Castellón para celebrar el 60 aniversario de Afanias. Además, en esta actuación se estrenará una obra que une música compuesta por Ximo Fabregat, sobre poemas de Vicent Jaume Almela, como el que da título al concierto, y la colaboración de la soprano Yasmin Müller y el tenor Javier Bovea, acompañados también por el Cor Jove de la Comunitat Valenciana.

El presidente de Afanias, Héctor Redó ha recordado que “estamos aquí celebrando estos 60 años han sido posibles a la gente que nos han precedido en las anteriores directivas, junto con el trabajo de la actual que han ido superando retos durante estos años y es motivo de agradecimiento a todos los que nos han ayudado hasta este momento. Este 60 aniversario supone un esfuerzo enorme de organización tanto por parte de los miembros de la junta, como socios o los propios trabajadores”, ha resaltado.

Redó ha anunciado que las entradas, que saldrán próximamente a la venta, estarán disponibles en la plataforma de venta de entradas de El Corte Inglés, también de manera presencial, además de a través de la academia La Caixeta de Música o la propia asociación Afanias, por un precio simbólico de 10 euros. Además, estará habilitada una Fila Cero, para recibir las colaboraciones de las personas que por diferentes motivos no puedan asistir a esta gala benéfica.

Una “declaración de amor a Castellón”

El compositor de la música de Aromes de la Plana, Ximo Fabregat, ha reconocido que “para mí, este es el concierto de mi vida. Se trata de una declaración de amor a Castelló, de cariño a nuestra tierra y a nuestras costumbres. Estoy seguro que la gente disfrutará y se sentirá totalmente identificada con esta música, que es de tipo costumbrista como la que suelo componer habitualmente”. Fabregat también ha querido dejar constancia de su agradecimiento a la Banda Municipal y del apoyo y la implicación personal de la alcaldesa, Begoña Carrasco, “con los músicos y poetas de la ciudad”.

El autor de la parte poética, Vicent Jaume Almela, ha indicado también que “las letras de estos poemas de Aromes de la Plana hablan del paisaje, los olores y sabores de Castelló. Estos poemas tienen palabras y estas palabras tienen alas gracias a la música de Ximo Fabregat”, ha afirmado.

Almela también ha agradecido la sensibilidad que ha mostrado el Ayuntamiento de Castellón por el apoyo hacia conciertos que hablan de nuestras tradiciones. Entre los títulos de estos poemas están algunos tan evocadores como los del propio Aromes de la Plana, que da título al concierto, Nineta, Mariner o La llum i el xiquet i el campanar.

La soprano Yasmin Müller, impulsora de este proyecto, ha explicado que “desde el primer momento que trasladé la idea al presidente de Afanias, Héctor Redó y a su Junta les encantó la idea”. Así, ha recalcado que “es una obra con melodías preciosas que combinan elementos jazzísticos sobre melodías mediterráneas con la voz y el canto como hilo conductor con la colaboración del tenor Javier Bovea, el Cor Jove de la Comunitat Valenciana y yo misma”. Además ha apuntado que varios de los más reconocidos pintores y escultores de Castellón colaborarán con sus obras que se proyectarán durante este concierto.

La concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, acompañada por la concejala de Cultura, María España, han participado en la presentación del concierto benéfico que también con el patrocinio de la Fundación Dávalos-Fletcher.

Adsuara ha destacado en primer lugar que ”Afanias es una de las entidades con más historia, más conocidas y más queridas en la ciudad de Castelló y en toda la provincia. Y este concierto lírico se convierte en uno de los actos principales de esta celebración, además con la participación destacada de nuestra fantástica Banda Municipal de Castellón, en una nueva muestra de su vocación solidaria, siempre presente desde su fundación en 1925”.

La concejala de Bienestar Social ha insistido en la trayectoria de Afanias en Castelló “un recorrido con esfuerzo, con ilusión y con la convicción profunda de que cada persona merece un lugar digno y pleno en nuestra sociedad. Porque si algo define la trayectoria de Afanias Castellón es la defensa incansable de la inclusión”.

La edila ha indicado así mismo que el compromiso del equipo de gobierno que dirige la alcaldesa, Begoña Carrasco, “en seguir trabajando para mejorar los recursos y los servicios que prestemos a la ciudadanía, para no dejar a nadie atrás, para construir ese Castellón de todos y para todos que queremos”.

De esta manera, Clara Adsuara ha querido agradecer, en nombre del Ayuntamiento y de la ciudad de Castelló el trabajo desempeñado por Afanias durante estos 60 años de actividad por la inclusión de las personas con discapacidad intelectual.

“Gracias a las familias que iniciaron este camino, por su valentía. Gracias a los profesionales y voluntarios, por su entrega diaria. Pero, sobre todo, gracias a las personas usuarias de Afanias, porque ellas son el corazón de esta asociación y quienes nos enseñan, día tras día, el verdadero significado de palabras como esfuerzo, compromiso, superación, alegría o amistad”, ha referido.

Una banda centenaria y solidaria

Por su parte, la concejal de Cultura, María España, ha subrayado en su intervención la participación en esta gala benéfica “de nuestra Banda Municipal de Castellón, recientemente reconocida con la Medalla de Oro de la ciudad con motivo de su Centenario”.

La edila ha resaltado la trayectoria del conjunto musical que dirige en la actualidad José Vicente Ramón Segarra, calificándolo como “una banda centenaria y solidaria, que no ha faltado nunca a citas como esta y que, a lo largo de su trayectoria durante este último siglo, siempre ha estado junto a entidades, organizaciones y causas solidarias en la ciudad de Castellón y también en toda nuestra provincia. Es altavoz del apoyo de nuestros vecinos y vecinas a todas estas asociaciones que trabajan por un mundo más justo, con más igualdad y con menos barreras para todos”.

España ha agradecido “el trabajo de toda la gente, instituciones y empresas que hacen posible este concierto Aromes de la Plana, que une la música con la poesía, empezando por Ximo Fabregat, que ha musicado poemas de Vicent Jaume Almela y con Yasmin Müller y Javier Bovea, acompañados por el Cor Jove de la Comunidad Valenciana”.

Finalmente, España ha agradecido “a todas las personas que hacen posible que la cultura y la solidaridad vayan de la mano con este magnífico concierto del que estamos seguro disfrutaran muchas personas”.